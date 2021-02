Armin Nicoară, mărturisiri dureroase: „Mi-aș dori foarte mult un copil, însă îmi este foarte teama să nu îmi moștenească boala”

feb 1, 2021 Autor: Ana Maria

In articol:

Armin Nicoară este unul dintre cei mai mari saxofoniști de la noi din țară. Tânărul se iubește de ani buni cu interpreta Claudia Puican și, deși nu curge doare lapte și miere în relația lor, cei doi îndrăgostiți au planuri mari de viitor.

Nu a cerut-o încă de soție pe frumoasa blondină, dar au discutat deja despre nuntă și au stabilit că evenimentul va fi unul plin de fast.

Nu doar că se gândesc să devină soț și soție, dar Claudia Puican și Armin Nicoară își doresc mult ca în familia lor să apară și copii. El își dorește mult un băiețel, iar ea ar vrea să aibă o fetiță, însă boala de care suferă saxofonistul îl face să stea momentan pe gânduri.

„Mi-aș dori foarte mult un copil, însă, îmi este teama, foarte teama... sa nu îmi moștenească boala. Eu am diabet, sunt dependent de insulina, și fac câte patru injecții pe zi. Nu mi-aș dori ca băiatul meu, fiindcă vreau cu toată ființa mea sa am un băiat, sa treacă prin calvarul meu. De 21 de ani, ma lupt cu boala și este cumplit. Am sa îmi fac analizele și, în funcție de ce îmi va spune medicul, dacă diabetul este ereditar sau nu, atunci voi lua o decizie. Sper ca totul sa fie bine și eu sa pot deveni tata în curând. Claudia este pregătită deja sa devina mama", a declara saxofonistul Armin Nicioară.

Citeste si: Armin Nicoară, despre Claudia Puican: ”După nuntă, a dormit pe canapea”

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19- bzi.ro

Armin Nicoară și iubita lui, Claudia Puican [Sursa foto: Facebook]

Armin Nicoară, diagnosticat cu diabet la 15 ani

Armin Nicoară suferă

de ani buni de diabet, este dependent de insulină și fiecare zi este o nouă luptă pentru el. Artistul, care își dorește cu ardoare un copil, dar se teme ca fiul lui să nu îi moștenească boala, a trecut prin momente cumplite după ce a aflat diagnosticul. A primit vestea de la medici pe vrema când avea doar 15 ani și a avut nevoie de ani buni pentru a-și accepta soarta.

Citeste si: Armin Nicoară, oprit de polițiști în miez de noapte. Saxofonistul mergea după insulină: ”Aveam glicemia mare, 300, eram amețit”

„S-a întâmplat acum câțiva ani, când aveam 15 ani. N-am acceptat boala. S-a întâmplat din scurt. De pe o zi pe alta. Mi s-a făcut sete, un bidon de cinci litri l-am băut în câteva ore. Mama și-a dat seama, a sunat la o doctoriță. Eu nu știam de regim, de injecții... A fost nenorocire! Nu m-am obișnuit cu injecțiile... Până acum un an nu le făceam cum trebuie. Eram la un pas de prăpastie!”, povestea Armin Nicoară în urmă cu câteva luni.

Armin Nicoară a stat două zile în comă diabetică

„Mă pregăteam de filmări cu Claudia. Eram în fața oglinzii când am leșinat, m-am trezit direct jos. Nu am simțit nimic înainte de a leșina. Când m-am trezit, Claduai plângea lângă mine. M-am speriat când am văzut-o plângând. Eu nu mai puteam să mă mișc, nu puteam să îmi mișc picioarele. Dacă eram singur, era dezastru. A încercat să mă miște, m-a ridicat, apoi a sunat la ai mei. Ușor ușor am plecat așa la filmări, a fost chiar rău. Apoi mi s-a umflat picioarele, am rămas la pat, a fost rău. Eu am crezut că mi s-au rupt picioarele. Am fost la spital și acolo a fost un mare circ, îmi era teamă să nu iau COVID-19. La spital nici nu am avut scaun cu rotile, mă sprijineam de Claudia. Medicii nu au avut un diagnostic concret.

Citeste si: În ce relații sunt Armin Nicoară și Claudia Puican, după ce s-a zvonit că s-au despărțit: "Am vorbit cu el despre nuntă..."

Acum câțiva ani, la doi trei ani după ce am aflat diagnosticul, eu nu acceptam boala. (…) La două zile după ce am filmat cu un videoclip era Claudia în mine, îmi spunea să mănânc, aveam glicemia mică. Am mers la baie să fac duș, m-am lovit la cap, a fost rău”, a povestit Armin Nicoară la Teo Show, despre boala cu care luptă de ani de zile, diabetul.