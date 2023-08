Armin Nicoară nu a „iertat-o” nici pe Alexandra Stan! Artista s-a afișat cu pieptul gol, iar soțul Claudiei Puican a uitat de tot că poartă verighetă! Gestul controversat pe care l-a făcut saxofonistul

In articol:

Alexandra Stan este una dintre artistele nonconformiste din țara noastră, care nu se sfiește niciodată să adopte un stil excentric și să iasă din tipare cu felul său de-a fi. Imaginile cu ea în ipostaze care mai de care mai provocatoare au devenit deja o obișnuință, însă de această dată le-a oferit fanilor săi din mediul online un conținut explicit, la care Armin Nicoară nu s-a sfiit

să reacționeze, în ciuda faptului că a primit foarte multe critici de-a lungul timpului legat de faptul că este mult prea „iubăreț” cu femeile care îi ies în cale, în condițiile în care este bărbat însurat.

Ori de câte ori vede o femeie frumoasă, lui Armin Nicoară i se aprind călcâiele și face gesturi care sunt considerate de mulți ca fiind total deplasate. Cu toate acestea, preferă să fie cât de transparent atât cu fanii lui, cât și cu soția sa, care se pare că nu are nimic împotrivă atunci când saxofonistul se dă și la alte femei în văzul tuturor sau când dă de înțeles că îi place ceea ce vede, așa cum s-a întâmplat de această dată, când Alexandra Stan a postat în mediul online o imagine cu pieptul aproape gol!

Armin Nicoară, fermecat de frumusețea Alexandrei Stan

Recent, Alexandra Stan a postat în mediul online o serie de imagini mai mult decât provocatoare, în care a ales să poarte o rochie mulată, foarte transparentă, iar în partea de sus a ales să renunțe inclusiv la sutien. În acel moment, Armin Nicoară nu a putut trece cu vederea imaginea cu una dintre cele mai frumoase artiste, când se arată în toată splendoarea, așa că nu a uitat să aprecieze imaginea cu artista, printre zeci de mii de alte aprecieri de la fanii din întreaga lume, semn că saxofonistul a fost pe deplin „vrăjit” de flul în care arată Alexandra Stan.

„Bine cu puțin rău...”, a fost mesajul pe care Alexandra Stan l-a scris în dreptul imaginii.

Armin Nicoară, despre comportamentul mult prea îndrăzneț în privința femeilor

În cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară a dezvăluit că, într-adevăr, slăbiciunea sa sunt femeile, însă, când ajunge acasă, are grijă să nu-i lipsească nimic soției sale sau să se simtă neglijată în vreun fel. Saxofonistul a menționat că întotdeauna va alege să fie sincer, direct și autentic în fața fanilor lui și să nu se prefacă, așa cum obișnuiesc să facă colegii săi de breaslă.

„Eu tot timpul am fost catalogat prost și tot timpul am fost hateuit pe toate rețelele de socializare pentru că am spus tot timpul adevărul. Nu am încercat să fiu ca alți artiști și băieți și fete care vin în platou și se laudă că relația lor merge ca pe roate, că nu fac și nu se uită.

Dacă mie îmi place.. uite ce picioare frumoase are Bianca. Acum toți vor zice că nu mă uit la nevasta mea, dar eu îi respect nevasta din cap până în picioare. Normal că o iubesc din tot sufletul, acasă îi ofer tot ce are nevoie, în studio îi fac piese. Sunt pentru ea ce să mai... dar îmi place, ce îmi place și lui Dumnezeu îi place”, a mărturisit Armin Nicoară, la WOWnews.