Armin Nicoară, oprit de polițiști în miez de noapte. Saxofonistul mergea după insulină: ”Aveam glicemia mare, 300, eram amețit”

Armin Nicoară a întâmpinat probleme cu oamenii legii, după ce a ieșit în miez de noapte să-și ia insulină. După cum bine se știe, accesul între ora 23:00-05:00 este restricționat, în urma noilor restricții impuse de autoritățile române de curând. Artistul a povestit pentru cei de la Cancan, cum a fost umilit de polițiști din cauza unei urgențe medicale. Saxofonistul a mărturisit faptul că s-a confruntat cu o creștere anormală a glicemiei, acesta suferind de diabet de mai bine de zece ani. Armin locuiește cu iubita lui, Claudia Puican, iar după miezul nopții acesta a avut nevoie să se întoarcă la el acasă, pentru a-și lua insulina.

Cu declarația la purtător, Armin și Claudia au plecat spre locuința saxofonistului pentru a-și lua insulina care-i era necesară la acel moment. În trafic, cei doi amorezi au fost opriți de oamenii legii, fiind ora 1:00, în plină noapte.

„Treaba a stat în felul următor. Eu stau la Claudia și am plecat acasă la mine, ca să-mi iau insulina, care-mi era atât de necesară în momentul ăla. Mi-am dat seama că trebuie să-mi fac insulina, pentru că aveam glicemia 300 și eram în pericol. I-am zis Claudiei că trebuie să mergem la mine să iau insulina, să ne facem declarația pe propria răspundere, să fim în regulă. La semafor prind roșu și îmi zice Claudia că e poliția în dreapta, la celălalt semafor. Nu mi-am făcut griji nicio secundă, pentru că eram în regulă, aveam declarațiile la noi, nu mă gândeam nicio secundă că vom avea probleme.

Eram sigur că vin după noi. Noi eram în regulă, cu declarația la noi, era o urgență medicală. Am plecat de la semafor, iar Poliția a venit după noi. Nu aveam nicio treabă, credeam că este totul în regulă. Aveam insulina în mână, că ne întorceam de la mine de acasă. Eu aveam glicemia mare, 300, eram puțin amețit. A venit primul polițist la geam și m-a întreabat ce caut pe stradă, la ora aia. Era ora 1 noaptea” a spus Armin Nicoară, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Armin Nicoară și Claudia Puican, opriți de polițiști

Armin Nicoară a povestit faptul că oamenii legii care l-au oprit în trafic i-au spus că problema lui nu reprezenta o urgență medicală și că puteau să-l amendeze, pentru că se afla în afara locuinței, la ora 1:00 dimineața.

„Le-am explicat că am fost după insulină, că este o urgență medicală, având în vedere faptul că eu sunt diabetic. Aveam declarația la noi, eram absolut în regulă. Au discutat la mașină, a venit o polițistă mai apoi și mi-a zis că nu am dreptate. Eu am crezut că îmi dă ceva sfaturi, dar ea a venit croită pe mine. Mi-a zis că insulina se face de către pacient, nu de către medic.

I-am explicat din nou că am fost acasă, pentru a-mi lua insulina, că mi-o fac singur. I-am spus că am glicemia mare, 300, mă grăbesc să ajung acasă, pentru a-mi face insulina. I-am arătat pe telefon… se uita la mine și îmi zice că aceasta nu este o urgență. I-am explicat pentru a mia oară că am fost la mine acasă să-mi iau insulina și mi-a repetat că aceasta nu este o urgență, să fiu pe stradă la ora aia. Mi-a zis că mă poate amenda fără nicio reținere. Am rămas șocat, dacă nici măcar urgența medicală nu mai este urgență, atunci cum mai trebuie să mai procedăm?” a adăugat artistul.

Armin Nicoară a mai explicat, pentru sursa precizată, faptul că el respectă Poliția Română, însă nu a înțeles de ce oamenii legii i-au spus că problema lui nu reprezenta o urgență medicală.

„Mi-a dat avertisment. O să ajungem să murim în case, ce mai contează declarația pe propria răspundere. M-a enervat faptul că au tratat cu nepăsare problema mea și nu le-a păsat nicio secundă de faptul că eu chiar depindeam de insulină, având în vedere faptul că aveam glicemia mare, ajunsese la 300. Nu am treabă cu Poliția, Poliția își face treaba, dar în cazul meu, mai ales că la mine chiar era o urgență medicală, eram și în regulă cu declarația pe propria răspundere…mi se pare un abuz. Am vrut să o întreb ce anume poate fi un caz urgent, dacă al meu nu era un caz urgent” a mai spus Armin Nicoară.

