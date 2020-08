Armin Nicoara si Claudia Puican fac nunta

Iar dacă Armin Nicoară, considerat ”Regele Saxofonului” din Banat se tot ”fofilează” și pare că vrea să mai copilărească, frumoasa lui iubită, cântăreața Claudia Puican pare că a pus piciorul în prag.

”Da, este adevărat că am discutat despre acest subiect, despre căsătorie. Eu însă sunt mai năzdrăvan, mai copil, și în relația noastră sunt mai copil, și nu aș vrea să fac acest pas prea curând”, ne-a spus, în exclusivitate, acum ceva vreme, Armin Nicoară sub privirile îngăduitoare ale Claudiei Puican. Doar că, pare-se, lucrurile s-au schimbat de curând, iar Claudia Puican a pus piciorul în prag, mai ales că, în ultimele luni, frumoasa cântăreață a fost nedezlipită de Armin Nicoară, ba chiar i-a salvat viața.

Iar zilele trecute, Claudia Puican a fost chestionată de fanii ei cu privire la nunta cu Armin Nicoară, mai mulți întrebând când va avea loc fericitul eveniment. Iar Claudia Puican, mai fermă ca niciodată, a dat un răspuns care, probabil, îi dă fiori lui Armin Nicoară. Mai exact, ea a dezvăluit că nunta ei și a lui Armin Nicoară va avea loc cât de curând, sugerând că fanii lor vor avea o surpriză în lunile care urmează.

Armin Nicoară, salvat de la moarte de Claudia Puican!

”Eram la pământ, nu mă puteam ridica în picioare. Nu avusesem niciun semn înainte, nu rău, nu greață, nu amețeli. Eram 100% bine... Nu puteam sta în picioare, nu știam dacă e de la glicemie. Mi-am luat-o, era foarte mică... Până la urmă m-am ridicat de jos cu ajutorul Claudiei, mi-a fost bine câteva ore și m-am dus să filmez videoclipul. Dar, când m-am întors acasă, a fost mai rău. Deja picioarele mele se umflaseră, nu mai puteam să stau în picioare și s-au învinețit degetele și talpa. Eram negru în talpă...”, povestește Armin Nicoară.

Cu toate acestea, recunoaște Armin Nicoară, Claudia Puican a fost cea care l-a obligat, practic, să meragă la medic. ”Abia stăteam în picioare, iar Claudia a insistat să mergem la spital... Îi era frică să nu am piciorul rupt, așa că am mers la spital și mi-au spus medicii după consultație că am întindere de tendoane. Mi-au dat ceva creme, dra încă trag la piciorul stâng, pe partea pe care am căzut. (...) Încă trag după problema asta cu piciorul”, a mai povestit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.

Claudia Puican Și Armin Nicoară s-au cunoscut la restaurant

Datorită muzicii a cunoscut-o și pe Claudia Puican, actuala lui iubită. ”Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, povestește Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară. Iar saxofonistul ne-a povestit cum a reușit să pună mâna pe ea. ”I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume. Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia... Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.