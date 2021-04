Armin Nicoară reacționează după ce Daniela Ploia i-a contestat talentul muzical pe rețelele de socializare: „Sunteți o necunoscută”

In articol:

Spiritele sunt pe cale să se incingă între Armin nicoară și interpreta de muzică populară Daniela Ploia. Artista a avut o reacție incredibilă la adresa saxofonistului, după ce aceasta a apărut într-o emisiune TV și a dat niște răspunsuri care pare că au deranjat-o pe Daniela Ploia.

Aceasta nu a stat cu mâinile în sân și și-a exprimat părerea despre Armin Nicoară în spațiul public. Ce a putut spune despre el întrece orice imaginație.

Daniela Ploia [Sursa foto: Facebook]

Daniela Ploia, despre Armin Nicoară: „N u are cu ce”

Interpreta de muzică populară a avut o reacție dură la adresa saxofonistului. Aceasta spune că nu înțelege de unde are atâta faimă, ceea ce ne face să credem că Daniela Ploia este de părere că Armin Nicoară este un artist slab. Mai mult, aceasta spune că fetele pe care el le ajută în carieră doar se folosesc de el!

„ Râd cu lacrimi! Ce Dumnezeu să faci cu acest copil infantil?! Sincer. Nu îi înțeleg faima! Tatăl lui, da, dar el?! În fine… însă-i ca o țață. Vrea să se dea Brad Pitt, dar nu are cu ce. Fetele astea pe care să zicem că le propulsează își ating scopul, îl folosesc dându-i mici speranțe pentru că profită de marea lui naivitate. Iar când ele deja urcă sus, se trezește și el că a fost „refuzat” …mă rog! Folosit”, a scris Daniela Ploia pe Facebook.

Să nu credeți că artista s-a oprit aici! A oferit o declarație pentru o publicație în care spune despre saxofonist că este „arogant”, „lăudăros” și „puțin dezvoltat ca intelect”.

Daniela Ploia este de părere că toată faima lui vine ca un bonus de la tatăl său, care după părere ea este chiat talentat.

„E dezgustător și, din cauza influenței tatălui său, vrea să fie arogant. Detest bărbații care se laudă… În fond, toate s-au folosit de naivitatea lui. Apoi, are un stil muzical pe aceeași linie melodică, tehnic vorbind. Tatăl lui într-adevăr e un nume sonor… dar el doar se prelinge pe lângă statutul tatălui său. Tot taică-su e motorul. În fine… nu-mi place din prisma asta: lăudaros și foarte puțin dezvoltat ca intelect sau poate are trac. Eu sunt tranșantă. Eu fac ca hobby muzica așa că nu-s la mâna lui să-l perii”, a declarat Daniela Ploia pentru starpopular.ro.

Armin Nicoara [Sursa foto: Facebook]

Cum a reacționat Armin Nicoară la afirmațiile Danielei Ploia:

Să nu credeți că saxofonistul a stat cu mâinile în sân și nu i-a dat un răspuns cântăreței. Armin Nicoară spune că nu vrea să intre într-un război cu Daniela Ploia, mai ales că el nu a auzit niciodată de ea, ba chiar îi urează numai de bine în viață!

„Nu vreau să intru în conflicte cu această doamnă… Nu mă pot pronunța exact, că nu-mi dau seama ce vârstă are. După aspect, cred că are o vârstă înaintată. Deci, doamna Ploaie, scuze dacă vă deranjează că am doar un stil muzical, cum ați declarat dumneavoastră, vreau să vă spun că acest stil mă reprezintă și îmi face plăcere să-l cânt. Nu vreau să intru într-un conflict cu dumneavoastră sau să vă jignesc cu ceva, pentru mine sunteți o necunoscută, nu vă cunosc. De aceea, nu aș vrea să intrăm într-un conflict. Doar vreau să vă transmit să aveți parte de tot ce-i mai bun și să aveți în viață după suflet, să vă dea Dumnezeu după suflet! Vă doresc toate cele bune!”, a fost răspunsul saxofonistului la declarațiile Danielei Ploia.