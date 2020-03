Mai exact, deși avea programate mai multe recitaluri prin toate colțurile Europei, din cauza epidemiei de coronavirus, Armin Nicoară a fost nevoit să anuleze toate evenimentele la care era invitat ca artist.

De altfel, a recunoscut Armin Nicoară, situația este una care l-a îngrijorat la modul cel mai serios. ”Normal că mi-e frică de acest virus, mai ales că atacă mai rău persoanele cu probleme”, ne-a spus Armin Nicoară. Iar frica lui, ne-a dezvăluit artistul, vine și din faptul că este este una dintre categoriile expuse în mod direct virusului care a făcut, deja, peste 6000 de victime în toată lumea. ”Eu am diabet. Când am văzut că cei care iau coronavirusul și sunt expuși la modul serios bolii, normal că m-am speriat. Eu, și așa, sunt extrem de atent cu diabetul, am grijă să respect toate indicațiile medicilor... Iar acum, când m văzut că virusul ăsta afectează pe cei diabetici mai grav, am decis să intru în autoizolare.

Stau acasă, compun, merg doar până la studio, am grijă maximă cu mine. Nu vreau să intru în panică, dar sunt mai atent ca niciodată cu ceea ce se întâmplă. Oricum s-au anulat toate evenimentele pe care le aveam în următoarea perioadă, așa că pot să stau liniștit și să mă protejez”, ne-a mai spus Armin Nicoară. Iar acum, recunoaște artistul, alături de el este, în mai tot timpul, Claudia Puican, artista cu care Armin Nicoară se iubește de doi ani.

Armin Nicoară și Claudia Puican se iubesc de doi ani și vorbesc de căsătorie

”Claudia este iubita mea de ceva timp”, a spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară. De altfel, datorită muzicii a cunoscut-o și pe Claudia Puican, actuala lui iubită. ”Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, povestește Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară. Iar saxofonistul ne-a povestit cum a reușit să pună mâna pe ea. ”I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume. Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia... Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.

”Da, este adevărat că am discutat despre acest subiect, despre căsătorie. Eu însă sunt mai năzdrăvan, mai copil, și în relația noastră sunt mai copil, și nu aș vrea să fac acest pas prea curând”, a spus, Armin Nicoară sub privirile îngăduitoare ale Claudiei Puican. Cu toate acestea, a mai precizat cântărețul, căsătoria lui va avea loc totuși curând. ”Tata tot mă bate la cap să facem nunta în Antalya, cu turci, cu petrecere mai turcească. Vrea să fie ceva mai special, să fie distracția mai mare. Ne va fi greu să o facem într-un weekend, că avem foarte multe evenimente, dar o vom facem în timpul săptămânii”, ne-a mai spus Armin Nicoară.