Armin Nicoară s-a gândit de mai multe ori să-și ia viața! Cum l-a salvat Claudia Puican? Dezvăluiri cutremurătoare: „Atât se învârtea în capul meu, în fiecare zi”

Armin Nicoară pare din exterior că trăiește o viață fără lipsuri, fără griji, doar în lux și opulență. Adevărul este, însă, că artistul se luptă zi de zi cu diabetul și din cauza acestei boli, în trecut, a avut mult de suferit.

Acum este mult mai bine din toate punctele de vedere, dar a recunoscut în fața lui Mihai Ghiță că nu puține au fost dățile când s-a gândit serios să-și pună capăt zilelor.

Claudia Puican, norocul din viața lui Armin Nicoară

Mihai Ghiță:- Dar gânduri negative ai avut în acea perioadă, să-ți iei viața?

În fața unei asemenea întrebări, saxofonistul a declarat că atunci când diabetul pusese stăpânire pe mintea și trupul său, când totul îi jur se prăbușise și când nu mai avea nici măcar o speranță de viitor, s-a gândit de multe ori, în multe feluri, să își încheie socotelile cu viața.

Voia să moară, să scape de suferință, să nu se mai chinuie nici pe el, nici familia, doar că Dumnezeu a jucat în acel moment un rol foarte important în deciziile lui.

Soțul Claudiei Puican spune că odată ce a pășit în biserică și l-a întâlnit pe cel care astăzi îi este duhovnic, totul s-a schimbat.

A simțit, subliniază el, cum cineva îi dă putere, iar asta s-a văzut și în starea sa fizică și psihică. Astfel că, de atunci, merge regulat la biserică, se spovedește, se împărtășește și crede și știe că cineva acolo sus îl veghează și îl iubește.

”Armin Nicoară:- În toți acești ani, până să ajung cu biserica și să dau de Claudia, în fiecare zi. Mă gândeam: Sar de la balcon, fac ceva, mă duc pe stradă și dă mașina peste mine, gânduri la orice pas. Nu era moment să nu mă gândesc că eu mor, eu mă omor, nu mai am nicio șansă, nu scap. Atâta se învârtea în capul meu, nimic altceva. Puteai să mă minți cu orice, să-mi spui orice. Am ajuns la un preot care acum îmi e și duhovnic. În momentul în care mi-a pus mâna în cap am simțit o căldură, am simțit ceva ce nu am mai simțit niciodată. Am fost la slujbe, m-am împărtășit, m-am spovedit, dar în momentul ăla am zis că eu aici mai vreau să vin. Și cred că acolo a fost o schimbare radicală în viața mea. I-am zis că vreau să vin la slujbe mai des. Atunci poate nu-mi dădeam seama, dar trecând o săptămână, două, o lună, vedeam că sunt tot mai bine și mental și fizic, am început să mă îngraș, vedeam schimbarea”, a spus Armin Nicoară la ”În Oglindă”.

Însă nu doar preotul și credința au jucat un rol important în vindecarea lui, ci și cea care acum îi este soție.

După ce s-a pus pe picioare, Armin Nicoară mărturisește că în cale i-a ieșit Claudia Puican. S-au văzut, s-au plăcut, a dus-o acasă și totul părea că prinde culoare, deși spune că boala lui și-a pus amprenta și asupra relației de cuplu.

Și asta pentru că, la început, el încerca să își ascundă problemele de sănătate, încerca să își urmeze tratamentul injectabil departe de ochii blondinei, totul până într-o zi. Atunci când boala i s-a agravat, din nou, Armin Nicoară a cedat iar, doar că de data aceasta a avut-o pe Claudia Puican alături și lucrurile au stat diferit.

Deși el credea că viața lui a fost doar până la acel moment, cântăreața a pus piciorul în prag și a început să îi arate că are pentru ce lupta și merită, moment în care suferința și boala parcă au început ușor, ușor să dispară.

Acum, alături de Claudia și familia lui, Armin își duce boala pe picioare mult mai ușor, încrezător și cu multe speranțe de viitor.

”Am început să ies și în oraș și am cunoscut-o pe Claudia și în acel moment, când am adus-o pe ea acasă, eu în toți acești ani neavând nicio prietenă, nici discuții poate cu nimeni, aveam o emoție față de ea, o frică, îmi era rușine cumva să-mi fac injecțiile. La un moment dat, parcă a adus-o Dumnezeu pe Claudia să fie exact ca mama: <Hai să-ți fac injecțiile>. <Nu vreau>. <Hai să-ți fac ceva>. <Nu vreau, lasă-mă în pace>. De rușinea să nu cumva să vadă ea. La un moment dat când scoteam eu ceva din dulap, ea m-a întrebat ce e acolo, ce e aparatul ăla. Și zic: <O pompă de insulină>. I-am explicat, dar pe mine nu mă interesa prea mult pentru că eu când am luat acea pompă de insulină, când am citit despre ea, unii oameni ziceau că nu-i bună, te distruge, e nenorocire. Acolo am închis-o în dulap să nu o mai văd. La mine se agravase problema cu picioarele. Nu puteam să dorm până nu mergeam la baie să îmi pun apă gheață pe picioare, să-mi amorțească. Când era iarnă, dacă eram pe undeva, îmi băgam picioarele în zăpadă, să am ceva rece.

Și ea văzând treaba asta, la un moment dat au început să-mi apară niște pete pe picioare, de la diabet clar. Tot mai multă lume îmi spunea că îmi amputează piciorul, îți taie mâinile. Zic: <După ce am încercat să-mi revin cât de cât, acum din nou s-a întors foaia>. Si am ajuns iar la gânduri grele. Noroc cu Claudia că într-o seară zice: <Dacă nu-mi dai să văd ce e aia ne certăm>. I-am zis să mă lase: <Ia-o, pune-o tu, vreau să văd la tine cum ți-o pui și după aia dacă e ok mi-o pun și eu>. Când eu am pus-o pe mână, cumva puterea negativă din acel moment… Acea pompă era expirată. Și am zis: <Vedeți, nu e soarta mea să port această pompă, soarta mea e să nu mai fiu>. Claudia mi-a zis: <Băi, ești cu capul. Mâine comandăm>. S-a apucat să caute pe internet, mi-a comandat și din acel moment am simțit cât de ușor e, nu mai injecții…”, a mai adăugat saxofonistul, pe canalul de YouTube ”TheXclusive”.