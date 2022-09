Armin Nicoară s-a întâlnit cu Florin Salam după ce a fost externat din spital și a rămas mut! Ce i-a povestit regele manelelor? "Mi-au dat lacrimile" | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani.

Armin Nicoară, totul despre întâlnirea cu Florin Salam, după știrea falsă despre moartea lui

Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase. Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni.

După ce s-a zvonit că Florin Salam ar fi murit, Armin Nioară s-a întâlnit cu artistul și a avut parte de o experiență nemaipomenită. Probabil vă întrebați ce au discutat, cum a decurs totul, iar WOWbiz.ro vă aduce exclusivitatea, ca de fiecare dată. Armin Nicoară ne-a povestit totul despre seara pe care nu o va uita niciodată. Artistul a auzit povești de când artistul era internat în spital, despre scenă și muzica pentru oameni și alte lecții de viață pe care le-a înmagazinat bine în mintea și sufletul lui.

"Întâlnirea noastră a avut loc cu câteva zile după ce în presă s-a scris despre moartea lui. A fost un șoc total. În timp ce cântam, cineva din presă mi-a cerut să confirm acest lucru și pur și simplu am înghețat. Am ieșit de pe scenă și i-am arătat fratelui meu. După câteva zile de la știre, el a avut un eveniment în Țara Oașului și chiar a venit la hotelul unde am fost noi cazați. Eu dormeam, dar el m-a chemat să mă vadă. Când l-am văzut, instant am început să plâng, am avut un șoc, l-am luat în brațe. Mi-a povestit tot ce i s-a întâmplat și îmi dădeau lacrimile. Nici 100 de persoane nu au avut viața lui. Mi-a spus să îmi dau viața pe scenă, ceea ce el face, să cânt ca și cum cânt pentru nunta mea. Am stat atâtea ore și mi-a povestit cum să abordez viața. Eu sunt la început de drum. Până acum și eu eram dedicat, dar acum m-a motivat și mai tare. Mi-a dat un impuls cum nu mi-ar fi dat nimeni niciodată. Mi-aș dori foarte mult o colaborare cu Florin Salam, dar ce o vrea Dumnezeu.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară nu își poate organiza nunta fără Florin Salam

Din cauza programului încărcat, Armin Nicoară a fost nevoit să amâne pentru moment petrecerea de nuntă. Totuși, există un invitat special, care nu trebuie sub nicio formă să lipsească. Iată fără cine nu se poate însura Armin Nicoară.

"Bineînțeles că îmi doresc să vină și Florin la nuntă. Chiar am vorbit atunci cu el și chiar îmi spusese că un muzicant, artist nu își pune nunta sâmbăta, duminica, când toți artiștii au evenimente. I-am spus că îmi pun nunta după el. A râs, s-a bucurat. Chiar așa o să și fac. Când programez evenimentul, prima dată o să îl sun și o să îl întreb când are liber și apoi îmi programez evenimentul.", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

