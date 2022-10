Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut deja planurile pentru botezul copilului: "Va avea mai mult de 7 perechi de nași" | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de una dintre cele mai emoționante zile pe care le pot trăi doi tineri îndrăgostiți. Cei doi artiști s-au căsătorit civil și religios, iar petrecerea a fost una restrânsă, plină însă de fast și distracție.

De ce au avut Armin Nicoară și Claudia Puican 7 perechi de nași la nuntă?

Armin Nicoară și Claudia Puican i-au avut alături pe nașii lor în cea mai importantă zi , iar una dintre perechile de părinți spirituali a fost formată din Georgiana Lobonț și soțul ei. După cununia civilă, a urmat cununia religioasă, ziua terminându-se cu o petrecere superbă, organizată în cinstea celor doi îndrăgostiți.

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut o nuntă de vis. Elementul surpriză a venit atunci când aceștia și-au făcut intrarea cu 7 perechi de nași. WOWbiz a stat de vorbă cu mireasa, care ne-a povestit a cui a fost dorința de a avea atâția nași și cine sunt, de fapt, aceștia. Se pare că fiecare pereche în parte are o relație specială cu ei.

"Armin și-a dorit foarte mult să aibă șapte perechi de nași, pe prietenii apropiați. Una dintre nașe este Georgiana Lobonț, cealaltă este Roxana, de care ne-am apropiat foarte mult, mereu venind la București cu filmări ne-am tot întâlnit și purtând anumite discuții am luat decizia de a ne fi ei nași. Una dintre nașe mai este Diana Dragne, tot așa ne-am întâlnit la București și am simțit-o aproape de sufletul nostru, ca fiind o prietenă în adevăratul sens al cuvântului. Când simți oamenii apropiați de sufletul tău, atunci chiar vrei să îi pui nași. Ceilalți, două perechi, sunt din Satu Mare. Cu una dintre ele ne știm de foarte mulți ani și ne-au spus să îi punem nași la nuntă, dacă tot ne-am zis nașa, nașu. Cealaltă pereche este din zona Țara Oașului. Noi stăm foarte mult acolo cu evenimentele vara și tot așa, întâlnindu-ne mereu acolo, i-am simțit aproape de sufletul nostru și am avut acea conexiune, pe care o simți cu oamenii.", a declarat Claudia Puican, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Câți nași va avea copilul lui Armin Nicoară și Claudia Puican?

Totuși, WOWbiz.ro a vrut să afle mai mult și anume care este semnificația reală a numărului 7? O fi vreo cifră magică, să le poarte noroc mirilor? Claudia Puican a fost cea care a dezvăluit totul, adăugând și faptul că la botezul copilului lor va avea loc o surpriză.

"Nu înseamnă neapărat ceva numărul 7, ci așa a fost să fie. Noi am vrut inițial și mai mulți, dar nu au putut ajunge la acest eveniment. Ceilalți ne-au spus că atunci când o fi la botez, Doamne ajută să facem un copilaș, atunci vor fi prezenți și ei. La copilaș, o să mai adăugăm nași.", a mărturisit Claudia Puican, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

