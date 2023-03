Armin Nicoară și Claudia Puican i-au dat replica Georgianei Lobonț, după ce l-a acuzat pe artist că a și-a dat cu părerea despre căsnicia sa: „Vreau să lămuresc situația, să știe toată lumea”

In articol:

Scandalul divorțului dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan a prins proporții în momentul în care Armin Nicoară, prin declarațiile sale, a alimentat suspiciunile fanilor legate despre artistă și căsnicia sa care, în lumina reflectoarelor, pare a fi una perfectă.

La distanță de câteva luni de când Armin Nicoară a fost acuzat că el ar fi cauza neînțelegerilor în cuplul nașilor săi, oferind o serie de explicații internauților prin care să îi asigure că nu are nicio contribuție în acest scandal, saxofonistul a făcut noi declarații care vin în apărarea sa.

Nu cu mult timp în urmă, Georgiana Lobonț a mărturisit că motivul pentru care a fost supărată pe finul său a fost pentru că a vorbit în repetate rânduri despre mariajul ei cu Rareș Ciciovan. Pe de altă parte, Armin Nicoară a menționat că s-a simțit obligat să abordeze acest subiect atâta vreme cât era și el implicat de fani ca fiind „oaia neagră”. De această dată, mult mai rezervată în ceea ce privește declarațiile sale despre nașa sa, Claudia Puican a făcut o serie de mărturisi despre Georgiana Lobonț, ulterior venind în completare și Armin Nicoară.

Claudia Puican îi poartă o profundă admirație nașei sale de cununie

Din dorința de a nu mai spune ceva greșit, care să o facă pe Georgiana Lobonț să se supere, Claudia Puican a luat prima cuvântul și a vorbit despre cât de capabilă este nașa sa pe toate planurile vieții sale, atât pe scenă, cât și acasă.

„Noi nu știm ce să spunem, că noi nu vrem să o supărăm că este nașa noastră, dar nici nu putem să nu spunem nimic. Ea știe cel mai bine care este situația dintre ea și soțul ei. Într-adevăr, ei se înțeleg foarte bine, se iubesc, chiar mă mir cum Georgiana poate să reziste cu cariera de artist, să fie și mamă, să aibă grijă și de casă”, a mărturisit artista.

Armin Nicoară rămâne ferm pe poziții, după ce Georgiana Lobonț a recunoscut că a fost supărată pe el

Pe de altă parte, Armin Nicoară, pe lângă faptul că a confirmat supusele soției sale, a ales să se apere din nou în fața internauților, specificând că declarațiile sale au fost, încă de la început, justificate, având în vedere că a fost acuzat pe nedrept. De asemenea, artistul susține că nașa lui s-a supărat fără motiv.

„Ea s-a luat de mine că de ce am ieșit în presă și am declarat tot ce am declarat. Dacă ne aducem aminte de declarația mea, eu doar mi-am luat apărarea. Toată lumea a dat vina pe mine, dar eu vreau să lămuresc situația, să știe toată lumea! Eu nu m-am băgat între ei! Ea e nașa mea, eu dacă colaborez cu ea, atunci e strict colaborare.”, a spus cântărețul.