Armin Nicoară și Claudia Puican, la testul sincerității! Cum s-a schimbat viața lor după ce s-au cununat: "Eu sunt șeful în casă, dar sub masă" | EXCLUSIV

Armin Nicoară și soția lui, Claudia au vorbit despre noile proiecte muzicale, despre relația lor, despre cum i-a afectat scandalul cu nașa lor, Georgiana Lobonț, dar și despre cununia religioasă pe care au avut-o în septembrie. Claudia Puican Nicoară a declarat că relația lor este foarte apropiată, ba chiar se înțeleg mult mai bine după cununia religioasă. Tot aceasta a spus că Armin are poze indecente în telefon cu alte fete, dar ea nu privește acest lucru ca fiind o problemă. Cu toate acestea, soții Nicoară au spus adevărul din spatele scandalului cu nașii lor, în special cu nașa, Georgiana Lobonț. Claudia Puican menționat că relația lor cu Georgiana Lobonț, nu s-a schimbat, ci doar a fost o neînțelegere și că acel pupic s-a interpretat greșit.

Armin și Claudia, viața de soț și soție

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt oficial soț și soție de câteva luni și se iubesc mai tare ca niciodată.

"Claudia: Cununia religioasă a fost în septembrie, pentru că ne-am dorit atât eu și Armin să fim cununați în fața bunului Dumnezeu și de atunci să știți că ne înțelegem mult mai bine, nu ne mai certăm așa mult și recomand treaba asta.

Într-un interviu exclusiv, cei doi au povestit cum arată viața lor de cuplu, supă ce și-au spus DA în fața altarului. Viața lor s-a schimbat radical după cununia religioasă.

Armin: Înainte să fim cununați, pot spune că erau mici neînțelegeri, ca în oricare cuplu, ne mai certam, poate la o zi, două, deja orice făceam, dacă mă jucam pe playstation sau puneam un tricou mai acolo, imediat scandal, ceartă. Bineînțeles duhovnicul nostru ne-a sfătuit să ne cununăm în fața lui Dumnezeu, că atunci putem să facem și copii, că altfel se zice că ar fi păcat. La început nu ne-am dat seama, dar pe parcurs, parcă s-a așezat o liniște. Claudia când se trezește dimineața e mai fericită, mai înțelegătoare cu mine, eu la fel îmi văd de treaba mea frumos, nu o cert. Pot spune că eu sunt șeful în casă, dar sub masă. Acum ea conduce.", au declarat Armin Nicoară și Claudia Puican.

Armin Nicoară și Claudia Puican, totul despre ce s-a întâmplat pe plaja din Maldive cu nașii lor

Scandalul divorțului dintre Georgiana Lobonț și soțul ei a vuit mult timp în presă, toată lumea acuzându-l pe Armin de presupusa ruptură. Artistul iese din nou în față și reamintește tuturor cum au stat lucrurile de fapt, în vacanța lor din Maldive. Claudia Puican a adăugat și ea detalii neștiute despre subiect.

"Armin: Sincer să vă spun nu am cum să mă bag în familia lor, chiar dacă sunt nașii mei, pentru că nu am de unde să știu. Poate noaptea dacă s-a întâmplat ceva între ei, pentru că pe plajă nu a fost nimic, cât am fost noi împreună. Eu nu am avut cum să fiu cu ei în pat, noaptea. Am și filmat un videoclip când am luat-o în brațe pe Georgiana. Dar, vă spun, Rareș nu este gelos. Georgiana a declarat și eu am ieșit să mă apăr. Toată lumea a spus că s-ar fi certat din cauza mea, că Rareș ar fi zis că sunt gelos, că eu m-am dat la Georgiana sau invers.

Claudia: Noi am fost 25 de persoane acolo. Fiecare cuplu făcea ce voia. Insula era foarte mare. Noi am fost cazați într-un colț, ei au fost cazați în celălalt colț. Ne-am întâlnit de 5 ori într-o săptămână cât am stat acolo. Niciodată nu am simțit că ar fi ceva între Armin și Georgiana. Georgiana îmi dă o stare foarte bună, ea ca om e prietenoasă, cu bună dispoziție, foarte ok.", au mărturisit cei doi, la WOWnews.

