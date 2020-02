Armin Nicoară și-a făcut publică noua relație cu solista alături de care cântă, Claudia. Cei doi au dat toate detaliile despre relația lor, la Teo Show. Claudia a mărturisit că ei mereu i-au plăcut cântăreții: ”Eu fiind solistă, tot timpul m-au atras băieții care cântă. Avem multe în comun. Noi suntem mereu plecați pe drumuri”.

Cum s-au cunoscut cei doi

Armin și Claudia s-au cunoscut pentru prima dată la o cântare în Timișoara.

„Eu cântam la un restaurant în Timișoara, iar el m-a vizitat în acea seară”, a spus iubita saxofonistului, Claudia.

Citeste si: Vrei să devii vegan? Ghidul tău util pentru a face primii pași

Citeste si: Radu Almășan, solistul trupei Bosquito, a început să muncească la 13 ani: „Am filmat și înrmormântări”

Atunci când a văzut-o, Armin a rămas șocat de cât de frumos cânta și ce frumoasă era ea. Imediat după, Armin i-a propus să colaboreze și să cânte împreună. .

Armin a recunoscut că i-a fost greu să facă relația publică din cauza reacțiilor negative ale fanelor: „N-am vrut să divulg relația deoarece unele fene au mai aflat de pe rețelele de socializare și am avut probleme”.

„Când am început să cântăm nu eram într-o relație. Eram prieteni și mergeam la petreceri împreună. N-am vrut să le amestecăm”, au declarat cei doi.

Ei s-au îndrăgostit la Paris

Deși erau prieteni, relația lor amoroasă a început la Paris, unde au fost să cânte.

„Am avut o nuntă la Paris și dimineața toți au plecat, numai noi am rămas. Acum care cum dormim? E am vrut să am grijă de fata asta. Bineînțeles că am intrat în cameră și mi-a zis că n-are pijamale”, a declarat Armin. (Citeste si: Ginei Chirilă i s-a făcut rău, chiar în platoul “Bravo, ai stil! Celebrities”! Jurații au oprit imediat filmările!)

„Atunci am început să ne apropiem mai mult”, a continuat Claudia.