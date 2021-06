Armin van Buuren va susține un show incendiar la Sound of Bucharest de pe 25 septembrie, în Piața Constituției

Armin van Buuren [Sursa foto: Instagram] 15:18, iun 29, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

DJ-ul olandez Armin van Buuren va concerta în Piaţa Constituţiei, pe 25 septembrie, în cadrul evenimentului Sound of Bucharest. Acesta a venit în România pentru un show la Palatul Parlamentului, iar cu această ocazie și-a anunțat fanii cu privire la evenimentul de pe 25 septembrie.

Armin van Buuren promite un show incendiar, pe 25 septembrie, la Sound of Bucharest

În luna septembrie, Bucureștiul va găzdui două mari evenimente de muzică tehno, SAGA Festival 2021, între 10 și 12 septembrie, și Sound of Bucharest, pe 25 septembrie.

Armin van Buuren va deschide evenimentul Sound of Bucharest cu cel mai mare şi spectaculos solo show din Europa, pe 25 septembrie, în Piața Constuției. Acesta revine în faţa publicului din România după şapte ani şi promite ca acest moment să marcheze întoarcerea la viața normală.

Cu ocazia unui show susținut la Palatul Parlamentului pe 28 iunie, acesta a anunțat personal despre Sound of Bucharest, din 25 septembrie.

„A trecut prea mult timp de când am stat departe de scenă, peste 18 luni, fără să mă bucur de energia fanilor. Am o conexiune specială cu oamenii din România, ne leagă pasiunea pentru muzica pe care o iubim. Este ceva unic încât aș putea scrie o carte. Sunt încântat să mă întorc în București după 7 ani, la Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, în Piața Constituției, un loc iconic, în care au performat atât de mulți artiști mari, precum Roger Waters și Bon Jovi. Va fi un weekend special, care va celebra întoarcerea noastră la viață, pregătesc un set unic și deja lucrez cu câțiva artiști pe care îmi doresc să-i aduc în România. Așa că este un vis devenit realitate, sunt foarte, foarte fericit”, a spus Armin van Buuren.

Mai mult, acesta a pregătit special pentru fani un live set susținut la repetițiile de pe acoperișul Palatului Parlamentului.

„Mă bucur tare mult că sunteți în siguranță, că sunteți sănătoși! Asta e cel mai important lucru, să fim sănătoși! Știu că toți sunteți nerăbdători să petreceți. Și eu sunt. Am stat în studio pentru mai bine de 400 de zile, am compus muzică nouă și chiar mă gândeam dacă va fi pe placul publicului, pentru că nu puteam testa. Acum pot în sfârșit să primesc feedback și sunt absolut încântat să concertez în față voastră pe 25 septembrie. Am o conexiune specială cu românii!”, a spus Armin van Buuren la repetițiile de pe acoperișul Palatului Parlamentului.

În cadrul evenimentului Sound of Bucharest, Armin van Buuren va susține set-uri speciale de muzică, de pe două scene, iar Palatul Parlamentului va fi suportul perfect pentru proiecția grandioasă, live, a show-ului.

„Sound of Bucharest” este cel de-al doilea mare eveniment anunțat în România de către ALDA, o companie globală, după SAGA Festival, care va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, în Parcul Izvor din București.

Este un proiect nou, dar organizatorii promit că de-acum încolo, în fiecare an un alt artist internaţional celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest. Intrarea este liberă, în limita spațiului din Piața Constituției.