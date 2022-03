Arnold Schwarzenegger, video cutremurător: „Iubesc poporul rus. De aceea trebuie să vă spun adevărul!” Ce face, de fapt, armata lui Putin în Ucraina

In articol:

Arnold Schwarzenegger a transmis pe pagina personală de Twitter un mesaj ferm pentru toți fanii săi ruși, care în aceste momente sunt îndoctrinați cu minciunile liderilor din Rusia, care nu le spun adevărul despre ceea ce se întâmplă, de fapt, în Ucraina.

În doar câteva ore de la momentul la care a fost postat a strâns aproape 8 milioane de vizualizări și un val de reacții.

„Trimit acest mesaj pentru a ajunge la prietenii mei ucraineni și la soldații din Ucraina, care în aceste momente își apără țara. Vorbesc cu voi astăzi pentru că sunt lucruri care vă sunt ascunse și pe care ar trebui să le știți. Dar înainte să vorbesc de realitatea asta dură, vreau să vă vorbesc de rusul care a devenit eroul meu.

Eram în public când Yuri Petrovich Vlaslov a câștigat și a devenit primul om din lume care a ridicat 200 de kilograme deasupra capului.(...) Am pus o poză cu el deasupra patului, care m-a inspirat să încep să ridic și eu greutăți. Tatăl meu mi-a spus să dau jos poza și să găsesc un erou austriac sau german. S-a enervat foarte tare și ne-am certat destul de rău. Nu-i plăceau rușii din cauza experienței trăite în cel de-al Doilea Război Mondial. El a fost rănit la Leningrad, când armata nazistă, din care el făcea parte, a făcut ravagii serioase marelui oraș și oamenilor săi curajoși. Dar nu am dat poza jos pentru că nu conta pentru mine ce naționalitate avea Yuri Vlaslov. Legăturile mele cu Rusia nu s-au terminat acolo, ba din contră, s-au întărit când am ajuns acolo să practic bodybuilding sau pentru filmele în care am jucat sau cand mi-am întâlnit toții fani ruși.(...)

De ce vă spun toate astea? Ei bine, încă de la vârsta de 14 ani am avut doar respect pentru oamenii din Rusia. Puterea și sufletul rușilor m-au inspirat întotdeauna. De-asta sper că mă veți lăsa să vă spun adevărul despre ceea ce se întâmplă, de fapt, în Ucraina. (...)”, și-a început Arnold Schwarzenegger mesajul.

Renumitul actor s-a adresat civililor ruși cărora le-a dezvăluit că liderii țării lor le spun zilnic minciuni menite să acopere ororile pe care le produc în Ucraina. Arnold Schwarzenegger avertizează că nu doar oamenii simplii au fost mințiți, ci și soldații care au fost trimiși să invadeze o țară pașnică. De asemenea, acesta vorbește și despre consecințele pe care le va avea războiul, dar și motivele pentru care Rusia este în aceste momente izolată de restul lumii.

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

„Știu că guvernul vostru v-a spus că asta este un război pentru ca Ucraina să fie denazificată. Asta nu e adevărat! Ucraina este o țară cu un președinte evreu și aș mai adăuga și că tatăl, dar și cei trei frați ai săi au fost uciși de naziști. Vedeți voi, Ucraina nu a început acest război, nici naționaliștii sau naziștii. Cei care dețin puterea de la Kremlin au început acest război. Acesta nu este răboiul civililor ruși. Nu! Ba chiar ar trebui să știți că 141 de națiuni membre ale ONU au votat Rusia ca fiind agresorul. Ei au cerut să-și retragă imediat trupele. Doar patru țări din întreaga lume au votat cu Rusia.

Lumea s-a întors împotriva Rusiei din cauza acțiunilor ei împotriva Ucrainei. Blocuri de civili au fost bombardate de armata rusească, inclusiv un spital pentru copii, dar și o maternitate. Trei milioane de refugiați ucraineni, în special femei, copii și vârstinici au fugit din țară și mulți alții încearcă să scape. Este o criză umanitară. Din cauza brutalității de care a dat dovadă, Rusia este acum izolată de restul națiunilor.

Citeste si: Ucrainenii au capturat un blindat rusesc în care se afla o bucătărie. Ce au descoperit acolo când au intrat? Nimic nu era așa cum credeau

De asemenea, nu vi s-a zis adevărul legat de consecințele pe care le are acest război. Regret să fiu eu cel care vă spune că mii de soldați ruși au fost uciși. Ei fost prinși în luptele soldaților ucraineni care își apărau pământul și a comandanților ruși care luptau să cucerească. Un număr masiv de echipamente rusești a fost fie distrus, fie abandonat.

Guvernul rus nu și-a mințit doar cetățenii, dar și soldații. Li s-a spus că vor merge să lupte împotriva naziștilor, unora li se zis că poporul ucrainean îi vor vedea drept niște eroi, în timp ce altora că vor lua parte doar la niște simple exerciții. Nici măcar nu știau că vor merge la un adevărat război. Iar unora li s-a spus că vor merge să potejeze populația etnică din Ucraina. Nimic din ce li s-a spus nu este adevărat. Adevărul este că soldații ruși au avut parte de o rezistență feroce din partea ucrainenilor care vor să-și protejeze țara și familiile.

Citeste si: Un ucrainean de 37 de ani a făcut un plan care să-l ajute să scape de război. Ce s-a întâmplat, însă, la graniță? Nu au mai văzut așa ceva de când a început războiul

Să vă mai spun ceva, când tatăl meu a ajuns la Leningrad, era atât de îndoctrinat de minciuni spuse de guvernul său, iar atunci când a plecat de acolo a fost distrus fizic și mental. Durerea din vina pe care o resimțea. Soldații ruși care aud asta știu deja adevărul pe care îl spun. L-ați văzut cu propriii ochi. Nu vreau să fiți distruși la fel ca tatăl meu. Ăsta nu este un război pentru a proteja Rusia pentru care strămoșii vostri au luptat. Ăsta este un război ilegal. Viețile și viitorul vostru au fost sacrificate într-un război condamnat de o lume întreagă.

Vreau să vă întreb pe voi, cei care dețineți puterea în Kremlin, de ce sacrificați viețile unor tineri pentru propriile ambiții ”, a mai spus celebrul actor de la Hollywood.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV