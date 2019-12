Anamaria Prodan a sărbătorit Crăciunul alături de familie. Cea mai sexy impresară se află în Dubai alături de soțul ei și de copiii lor. Pe pagina ei de Instagram a publicat mai multe fotografii în care zâmbește fericită, dar a vrut să le și arate oamenilor bradul ei de Crăciun. L-a împodobit cu ornamente aurii, iar sub el se aflau cadouri de firmă, semn că „Moș Crăciun” nu se uită la bani atunci când vine vorba despre familia Prodan-Reghecampf.

Anamaria Prodan, mesaj dur de ziua ei

Anamaria Prodan a împlinit 47 de ani în urmă cu mai bine de o săptămână. Ea a transmis atunci un mesaj dur pentru toți care au criticat-o de-a lungul timpului.

, a spus Anamaria Prodan într-un intervi pentru Libertatea

Citeste si: Andreea Mantea, Cristi Mitrea si baietelul lor au impodobit impreuna bradul de Craciun! "A iesit prapad" VIDEO

Citeste si: Un celebru actor din România câștigă lunar 10.000 de euro, dar merge cu troleibuzul! Vezi cum a fost surprinsă vedeta FOTO

Știu ce pot și cât pot. Sunt zece clase peste tot ce mișcă în fotbal! În primul rând, sunt femeie și am ceva în plus. Am o educație! Și dacă-i verifici pe toți, ei nu fac jumătate din ce am eu. Inteligență, șmecherie. Eu mă joc cu mintea lor”, dezvăluie Anamaria Prodan.