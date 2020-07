Arrogant by Charm - cel mai nou studio de videochat din Bucuresti

In articol:

Fie ca vorbim despre site-uri de recrutare ori despre social media, un lucru este cert: internetul abunda de anunturi de angajare, care mai de care mai tentante pentru tinerii proaspat majori. Specialistii sustin ca “salariul nu este cel mai important aspect”, insa tot ei sunt cei care ne indruma sa ne gasim un job foarte bine platit. Sigur ca jobul trebuie sa ti se potriveasca si sa te motiveze, dar si sa iti ofere provocari “on a daily basis”, astfel incat sa nu il consideri plictisitor.

Jobul ideal, pentru multi dintre tineri are urmatoarele caracteristici: castiguri extrem de mari, chiar si atunci cand nu ai experienta, mediu de lucru placut, o echipa tanara si cool, dar si flexibilitatea programului. Ati ghicit: videochatul este cel care intruneste toate caracteristicile jobului ideal pentru cei cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani.

Arrogant by Charm, situat in inima Bucurestiului, pe Bulevardul Unirii, nr.35

Studiourile de videochat au inflorit, incepand cu anul 2018, ca ciupercile dupa ploaie. De ce? Este un business din care se pot castiga sume colosale, insa, mai intai de toate, este legal. Numai in Bucuresti sunt sute de astfel de studiouri de videochat, insa dintre acestea se remarca, desigur, cele mai mari si cele care au o vechime de mai bine de zece ani in domeniu. Iar Charm Studio este unul dintre aceste studiouri.

Charm Studio este cunoscut si pentru deviza “We Create Top Models”

Dintre cele aproximativ 70 de modele de videochat care colaboreaza cu acestia, o treime castiga peste 10.000$ in fiecare perioada (o data la doua saptamani). Pe langa “We Create Top Models”, Charm este pe buzele tuturor bucurestenilor atunci cand vine vorba despre “videochat” si pentru ca au peste 70 de masini aurii, inscriptionate cu mesaje precum “Castiga 10.000$ lunar” sau “Cel mai profesionist studio de videochat”.

Charm Studio s-a extins incepand cu anul 2012, iar acum are 6 studiouri in Bucuresti. Cel mai nou studio de videochat din Bucuresti, Arrogant by Charm, este situate pe Bulevardul Unirii, nr.35. Cu o priveliste superba si conditii de lux, Arrogant by Charm se recomanda ca fiind “locul perfect pentru fetele serioase si muncitoare”.

Asadar, daca esti in cautarea unui job perfect, daca esti o fata muncitoare si serioasa si iti doresti sa castigi 10.000$ in fiecare luna, Arrogant by Charm este locul perfect!