Arsenie Todiraș, ex O-Zone, părere sinceră despre fostul său coleg, Dan Bălan: „Un pic zgârcit”

În urmă cu mai mulți ani, trupa O-Zone a făcut istorie cu piesele lansate. Au ajuns în toate colțurile lumii și au avut un succes răsunător. Cu toate acestea, formația s-a destrămat la un moment dat din cauza unor neînțelegeri. Acum însă, la ani buni distanță, unul dintre foștii membri ai trupei, Arsenie Todiraș, a făcut declarații despre fostul său coleg de trupă, Dan Bălan.

Invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA” cu Adrian Artene, Arsenie Todiraș, a vorbit deschis despre ce foștii colegi, exprimându-și părerea despre liderul trupei O-Zone, Dan Bălan.

Arsenie Todiraș, despre relația cu Dan Bălan

Arsenie Todiraș recunoaște faptul că Dan Bălan a avut numeroase contribuții la succesul trupei lor. În același timp, a declarat că nu ar fi stricat dacă acesta ar fi avut o atitudine mai blândă față de el și față de Radu Sîrbu, cel de-a treilea component al trupei.

„El (Dan Bălan, n. red.) nu încerca să fie liderul trupei, era fondatorul trupei. El, era ideea lui, era muzica lui. Bine, mai compuneam și noi câte ceva acolo, dar oricum, el era generatorul de idei. În schimb, poate el nu știa cum să ne abordeze pe noi, poate putea să fie și el mai diplomat un pic, iar noi să fim mai ascultători un pic, să mai lăsăm de la noi, dar eram prea tineri. Mai ales eu, eu vorbesc de mine, Radu să vorbească despre el singur, dar eu eram mai cu caracter, mai pentru dreptate întotdeauna și când mi se părea că am dreptate, o spuneam. Nu era cineva care să îmi spună să mai las de la mine, să fiu mai flexibil”, a spus fostul membru al trupei.

„Dar eram prea tineri, prea… bine, eu vorbesc de mine. Eu eram mai cu caracter și pentru dreptate întotdeauna. Dar puteam să fiu și eu mai flexibil. Eram prieteni atunci, mi se părea că eram…”, a spus „Arsenium”, în podcastul lui Adrian Artene.

De asemenea, Arsenie Todiraș a scos în evidență că Dan Bălan a fost și un pic zgârcit, referindu-se la faptul că era cumpătat și prefera să plătească cea mai ieftină alternativă pentru același produs.

„Poate un pic era zgârcit. Ce înseamnă să fi zgârcit? El se gândea în capul lui de ce ar trebui să dea el mai mult, dacă poate să dea mai puțin…”, a mai spus cântărețul, pentru sursa citată.

Arsenie Todiraș a vorbit și despre Radu, fostul său coleg. Nu aveau o prietenie stabilă. Aveau perioade în care vorbeau și perioade lungi în care nu mai știau unul de altul.

„ Cu Radu am mai ținut legătura, dar au fost ani în care nu am mai vorbit, fiecare își căuta de viața lui. Au fost ani când am vorbit și cu Dan Bălan, apoi iar pauză… Nu ne mai unea nimic, ca să zic așa. Fiecare era cu treaba lui”, a conchis Arsenie Todiraș, în podcastul precizat.