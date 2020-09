Arthur de la Ceptura susține că este bântuit de bunica lui[Sursa foto: Facebook]

Arthur de la Ceptura a șocat cu ultima sa apariție. Bărbatul susține vehement că este bântuit de bunica lui moartă. Celebrul personaj a recurs la un gest neobișnuit. El s-a dus, în urmă cu câteva zile, la mormântul bunicii sale și a luat crucea aflată la mormânt și a pus-o la mormântul animalelor de companie.

După ce a recurs la acest gest șocant, Arthur de la Ceptura susține că femeia i-a apărut în vis și i-a spus că e nemulțumită de ceea ce a făcut și să-i aducă crucea înapoi. Următoarea zi, celebrul personaj a dus crucea înapoi în locul în care a stat mai bine de un deceniu. Cu toate acestea, Arthut de la Ceptura susține că este bântuit de propria lui bunică. El ar fi luat crucea cu pretextul că „nu mai are nevoie de ea”.

„Am crezut că nu mai are nevoie de ea. Am întrebat-o dacă o pot lua și nu mi-a răspuns și am luat-o”, a declarat Arthur de la Ceptura, pentru un post de televiziune.

Arthur de la Ceptura și iubita lui

Cât câștigă Arthur de la Ceptura pe lună?

Arthur de la Ceptura a ajuns cunoscut publicului după ce și-a demolat propria casă pentru a o transforma în discotecă. El a recunocut, în urmă cu câteva luni, câți bani câștigă lunar.

”Pensia Ramonei este de 375 lei. Eu muncesc cu ziua, sunt zilier profesionist, dar nu pot să mă mai duc acum, cu pandemia asta. Fac câte 50 lei pe zi. Așa se plătește la noi, la Ceptura, ziua de muncă. O mai iau și pe Ramona cu mine, să mă ajute, când e foarte aglomerat cu vița de vie. Atunci nu pot să scot 1-2 hectare singur așa că o iau și pe Ramona.Muncesc de luni până sâmbătă când e vremea bună. Gândiți-vă că ăsta are 8 hectare de vie. Cam 10 milioane pe lună fac (1.000 lei)”, a povestit Arthur de la Ceptura pe canalul de Youtube Răzvan Anghelescu – Vax Populi.