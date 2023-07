Articolul vestimentar care l-a lăsat mut chiar și pe Cătălin Botezatu! Designerului nu îi vine nici acum să creadă că a el a creat așa ceva: “Costa atunci 40.000 de dolari” | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Botezatu s-a făcut cunoscut datorită carismei sale și a celebrelor piese vestimentare pe care le creează. Pe lângă succesul din cariera sa de designer, Botezatu s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu mai multe probleme de sănătate.

Cătălin Botezatu are întotdeauna o poveste extrem de interesantă de spus. Celebrul designer a văzut lumea în lung și a ajuns într-unele dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ, fie pentru prezentările de modă, fie pentru vacanțe sau ale excursii.

Cătălin Botezatu, totul despre creația de care este cel mai mândru

Cătălin Botezatu are o creație de care este și azi uimit. Și prețul este pe măsură, dar stați să auziți despre materialul folosit.

"Am făcut o creație acum mulți ani pentru una dintre modelele internaționale, un top din metal, pe care l-am lucat cu o celebră bijuterie din Milano, bătut cu pietre, care cântărea cam 25 de kilograme și costa pe vremea aia vreo 30.000 de dolari și o rochie din tafta argintie, cu o trenă imensă, produs care costa atunci 40.000 de dolari.", a declarat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu mărturisește cine a fost prima vedetă pe care a îmbrăcat-o

Așa cum spuneam și la început, celebrul designer are numeroase povești de împărtășit, iar una dintre ele este și legată de prima vedetă pe care a îmbrăcat-o.

Angela Similea a fost prima artistă care i-a trecut pragul și care i-a purtat creațiile, iar după ea au urmat nume mari din showbiz, dar și nume grele din politică.

"Angela Similea a fost, pe care o adoram. Când eram mic că uitam cu mama mea la televizor și spuneam doamne, oare cine îi face aceste ținute superbe Angelei Similea. Viața a făcut ca eu, ca manechin, să joc într-un clip al Angelei Similea, iar mai apoi timp de mulți ani am fost designerul ei. O ador, este o adevărată doamnă a muzicii ușoare românești. Este o adevărată voce despre care ar trebui să vorbesc ani întregi și tot nu ar fi suficient. A urmat apoi Laura Stoica, cu care am făcut și clip și melodii. Mădălina Manole și clipuri și tot feluri de outfit. Am îmbrăcat aproape pe toată lumea. Domnul Meleșcanu a fost printre primii bărbați pe care i-am îmbrăcat, au urmat apoi toți fotbaliștii, toate vedetele, vedetele din televiziune, am acoperit cam toată plaja", a dezvăluit el, la WOWnews.

