Artistă celebră, după operația făcută de urgență: ”Ajutor”

In articol:

Mai mult decât atât, frumoasa Hellen are nevoie acum, după ce a fost operată, de o lungă perioadă de recuperare medicală, cântăreața fiind în situația de a nu se putea descurca fără ajutor.

De altfel, Hellen a făcut un apel disperat pentru a fi ajutată de cineva, fiind dispusă să plătească sume frumușele de bani pentru a reuși să își ducă până la capăt recuperarea necesară după operația la genunchi pe care a avut-o de îndurat.

”Ajutor! Dragii mei, caut o persoană pe care să o angajez temporar. Aș avea nevoie de cineva cu mașină care să mă dusă și să mă aducă de la clinica de kinetoterapie și, bine-înțeles, să mă ajute să urc și să cobor scările. Aș avea nevoie de ajutor de luni până vineri, câte două ore pe zi”, a notat, în disperare de cauză, Hellen, pe conturile ei de socializare.

Hellen este cantareata talentata

Mai mult decât atât, alături de o fotografie cu ea în cârje, cântăreața Hellen a explicat ce s-a întâmplat. ”Nu pot încă să umblu, dar voi fi înstare să fac asta fără ajutor peste vreo două luni. Tot ceea ce contează acum pentru mine este sănătatea mea! Mă voi întoarce să cânt și să dansez cât de curând”, a explicat Hellen.

Hellen, operată la genunchi

Hellen le-a cerut ajutorul cunoscuților pentru niște recomandări medicale, ea având grave probleme la genunchi. ”Am si eu nevoie de ajutorul vostru! Imi puteti recomanda un ortoped bun care sa ma opereze la genunchiul drept? Please help, e cam urgenta treaba...”, a anunțat Hellen, iar cunoscuții ei s-au întrecut în a-i oferi nume de medici chirurgi buni care să se ocupe de genunchiul cântăreței. Iar dacă anunțul că are nevoie de operație cât mai repede a fost dat la sfârșitul anului trecut, Hellen a reușit abia de curând să se opereze, procedurile medicale care nu sunt urgențe majore fiind mult îngreunate de pandemia de COVID-19.

Hellen merge acum in carje

Cine este Hellen?

Hellen, pe numele ei real Elena Raluca Țifrea, a devenit cunoscută în showbiz după ce a fost implicată într-un scandal de amploare, cântăreața acuzându-l pe un bărbat cunoscut în lumea mondenă că ar fi fost violent cu ea, dezvăluind că ar fi fost bătută de acesta până i-a fost sprt timpanul. Mai mult decât atât, în momentul în care Nicoleta Nucă s-a cuplat cu bărbatul respectiv, Hellen i-a transmis ce a pățit ea, explicându-i vedetei să fie foarte atentă să nu cadă și ea victimă abuzurilor. După scandalul cu pricina, Hellen a ajuns în atenția publicului cu câteva piese reușite, de curând ea lansând melodia ”Pain”.