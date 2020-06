In articol:

Marcel Pavel s-a trezit infectat într-un moment în care încerca să se redreseze financiar după mai vine de trei luni de pandemie în care a fost obligat să-și întrerupă activitatea și să rămână în casă.

Cine crede că artiștii importanți ai României sunt scutiți de problemele dr zi cu zi se înșală – Marcel Pavel a recunoscut că are probleme financiare și că norocul lui este că a pus niște bani deoparte. Dezvăluirea a fost făcută pe vlogul lui Cristi Brancu, în urmă cu aproximativ două luni. Tot acolo, Pavel a dezvăluit că este principalul susținător financiar al familiei și că în acest moment a rămas chiar și el fără soluții.

Marcel Pavel: ”Mai mult de un an nu cred că o să mai rezist”

”Din micile rezerve pe care le mai am, că am mai avut inspirația aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă... Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România vom fi terminați”, a declarat Marcel Pavel în emisiunea lui Cristi Brancu.

Marcel Pavel a fost unul dintre susținătorii ideii că autoritățile greșesc atunci când obligă populația la auto-izolare. Mai vocală decât el a fost soția lui, Violeta. Aceasta a postat chiar și după ce Marcel a fost internat un link cu un articol cu titlul: ”Românii pot refuza izolarea și internările forțate”. Lucru ciudat, în condițiile în care Marcel Pavel nu a vorbit nici un moment că ar fi fost internat cu forța, ba din contră, a trebuit să țină piept acuzelor că ar fi primit bani să ”facă reclamă la COVID”.

În pandemie, Ozana s-a judecat cu fostul soț pentru pensie alimentară

Ozana Barabancea s-a confruntat și ea cu ceva probleme financiare din moment ce la sfârșitul lunii februarie și-a dat fostul soț în judecată pentru pensia alimentară. Ozana s-a mai războit cu Sorin Ternite și în trecut pentru pensia alimentară, ea primind mai mulți ani din partea acestuia doar 35 lei lunar pentru cei doi copii pe care-i au împreună. Ozana Barabancea și Sorin Terinte ar trebui să se prezinte în fața magsitraților de la Judecătoria Sectorului 3 pe data de 30 iunie.