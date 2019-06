Este fericire mare în familia artistului român Skizzo Skillz. Cântărețul va deveni tătic pentru a doua oară. Deea, partenera sa de viață, a scris un mesaj în legătură cu sarcina, ba chiar este cea care a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare. Cei doi mai au împreună o fetiță, pe Samia Tiana.

Andreea are o sarcină grea

”Ne doream atât de tare să trăim aceste momente, la fel ca și Samia, noua burtică s-a lasat așteptată undeva la un an de zile 🕊 Suntem fericiți, eu una sunt cea mai liniștită din viața mea, Robert este în extaz, Samia pare să înțeleagă foarte bine ce urmează și se bucură mult 🤗 Nu este totul roz, am încă o sarcină grea, dar detaliile astea am să vi le spun în viitorul apropiat. Mulțumesc pentru răbdare 🌟”, este mesajul Andreei pe rețelele de socializare.