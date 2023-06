„Aș vrea să pun stop” Cântărețul Lele vrea să renunțe la muzică?! Ce l-a făcut pe celebrul manelist să spună că nu-și mai dorește să cânte

Robert Lele este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de manele din generația tânără și are un mare succes în cariera sa, dar și în rândul tinerelor domnișoare. Cântărețul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andra Voloș, care este însărcinată în 4 luni. Cei doi sunt împreună de 7 luni și după doar 3 luni, frumoasa iubită a lui Lele a rămas însărcinată.

Citește și: Ce a recunoscut Lele despre Andra Volos la TV?! Tânăra, însărcinată în 4 luni, era lângă el și a auzit tot. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Mă simt un pic încolțit. A pus gheara pe mine”

Artistul scoate piese care ajung mai mereu pe locul 1 în Trending și este foarte apreciat de publicul său. Chiar dacă manelistul se bucură de multe lucruri bune în viața profesională, au fost și momente în cariera sa când s-a gândit să pună stop și să se lase de cântat.

În emisiune „Fiță cu Adiță” de la Kanal D2, moderată de Adiță Voicu, Lele a mărturisit că s-a gândit de mai multe ori să renunțe la viața de artist.

Cântărețul a povestit că la petrecerile la care merge să cânte nu sunt doar invitați binevoitori, care știu să se bucure de muzica sa. Lele a declarat că, din cauza persoanelor care au reacții neadecvate la petrecerile la care artistul este invitat să întrețină atmosfera, acesta s-a gândit să pună stop și să nu mai cânte.

„Da, au fost. (n.red. momente în care a vrut să renunțe la muzică). Pentru că, la fel, am fost și am cântat la petreceri, la diferite petreceri, și după tot ce am cântat, după munca noastră, după toate astea, vine unul, care el a băut 3-4 pahare și e el cine e sau cine nu e.(...) Nu am trecut prin lucruri din astea atât de grele, dar le văd în fața mea și zic <<Gata! Mi se ia!>> Câteodată zic <<Gata, aș vrea să pun stop! Nu mai vreau să mai merg să cânt nicăieri!>>”

, a declarat Lele în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

