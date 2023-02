Așa a arată o vacanță de vis în familie! Roxana Vancea și-a echipat copiii și soțul și i-a dus la nămeți | EXCLUSIV

In articol:

Roxana Vancea este una dintre cele mai urmărite persoane din mediul online. Aceasta a devenit cunoscută pe vremea când era într-o relație cu Mihai Bendeac și juca în sketch-urile lui.

Roxana Vancea, vacanță la munte cu familia

Acum are o familie minunată, iar cea mai mare pasiune a ei este sportul, având o siluetă de invidiat.

Roxana Vancea este pur și simplu îndrăgostită de familia pe care o are, așa că ține foarte tare să îi facă fericiți. Zis și făcut. Vedeta și-a echipa soțul și copiii și i-a dus la munte, într-o vacanță de vis. Deja și-a informat fanii și a postat imagini de pe pârtie, iar WOWbiz a căutat cam cât a scos Roxana Vancea din buzunar pentru cei dragi.

Am găsit și putem spune că vedeta nu s-a zgârcit. Pentru o singură noapte, dacă rezervi o cameră cu paturi duble, de costă în jur de 1300 de lei. Bineînțeles, prețurile variază în funcție de mărime și facilități. Cert e că Roxana Vancea se distrează și relaxează alături de familia ei, într-un loc confortabil și frumos.

Ce i-a răpit viața de mămică Roxanei Vancea?

2023 se arată la fel de activ pentru Roxana, deoarece are planuri mari. Se pare că are un regret, iar anul acesta vrea să îl facă să dispară. Este vorba despre pasiunea ei cea mai mare de care nu s-a mai putut bucura din cauza copiilor.

"Tot cu copiii avem planuri, să călătorim mai mult cu ei, să ne facem mai mult timp pentru noi, să reușim să le împărțim așa cumva. N-am foarte multe planuri, dar îmi doresc să fac sport iarăși, să revin la sală, că asta nu am făcut deloc în 2022. Anul ăsta mi-am propus să fac treaba asta și am reușit. Ieri am fost la sală. Mi-aș fi dorit să fac sport, dar nu mi-a permis timpul, copiii l-au ocupat pe tot, dar nici nu am vrut să ratez toate momentele astea cu cel mic, cu care sigur nu mă ma întâlnesc.", a adăugat Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Roxana Vancea, o mămică împlinită

Roxana Vancea este extrem de fericită și împlinită alături de soțul ei și cei doi băieței. Îi iubește enorm și le vrea tot binele din lume. Vedeta trebuie să se ocupe acum de doi copii, nu doar de unul și să le asigure amândurora ceea ce au nevoie pentru o creștere armonioasă. În acest context, Roxana ne-a spus cum face față în rolul de mamă a doi băieți micuți, cum se comportă bebe și dacă fratele mai mare este gelos.

"Eu zic că bine. Milan nu este gelos și în general se spune că atunci când celălalt copil nu este gelos, înseamnă că faci treabă bună, că nu simte că mai ai un bebeluș în casă. Bebe e foarte cuminte, nu am de ce să mă plâng. Nu plânge, e foarte ok. E un copil cuminte și atunci ne ușurează foarte mult munca.", a mărturisit Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

