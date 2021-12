Așa a devenit Cristian Pomohaci preot! Totul a început când era doar un copil: „Îmi era ciudă că nu mă ia în braţe părintele Vălean. Noaptea, L-am visat pe Hristos”

In articol:

Cristian Pomohaci a făcut dezvăluiri incredibile despre momentul în care și-a dat seama că menirea lui în viață este aceea de a se face preot. Era doar un copil de clasa a 4-a atunci când un vis l-a făcut să-și îndrepte pașii către Dumnezeu. După o zi în care a trăit o dezamăgire, aceea că preotul pe care îl admira cel mai mult nu l-a luat în brațe, l-a visat pe

Iisus Hristos, care i-a transmis un mesaj.

„Eram clasa a 4-a, am trăit un sentiment pe care nu pot să-l explic. Îmi era ciuda de ce nu mă ia în brațe părintele Vălean, îl vedeam că pe un Dumnezeu. Era un om atât de sfânt. Am tânjit mult în ziua aia, de ce nu m-a luat părintele Vălean în brațe, am crezut că n-am cântat bine.

Noaptea l-am visat pe Hristos, în supărarea mea mă lua după umeri. M-am uitat la el și l-am întrebat: nu ești mort, ești viu? Te văd în icoane tot timpul altfel. Mi-a pus mâna peste umeri și mi-a spus: lasă! M-am înfiorat și am zis că trebuie să-L caut”, a dezvăluit Cristian Pomohaci într-un interviu pentru Star Popular.

Cristian Pomohaci vine dintr-o familie unde nu erau respectate regulile creștine

Preotul-cântăreț spune că nu a crescut într-o familie care să-l cinstească pe Dumnezeu, iar sărbătoarea Crăciunului nu era decât o simplă zi, lipsită de încărcătură spirituală.

Părinții acestuia, prin primsa profesiilor pe care le-au avut, nu aveau voie să meargă la biserică, însă mama acestuia încerca să mai meargă al slujbe pe ascuns și uneori îl mai lua și pe el cu ea.

„În casă noastră nu se sărbătorea Nașterea Domnului pentru că părinții mei nu au fost crescuți în spiritul religios. Tată fiind secretar cu probleme de propagandă la PCR, mama era dascăl, nu aveau voie să meargă la biserică. Am surprins-o pe mama mergând noaptea la Sfânta Liturghie, mă lua cu dumneaei noaptea pe bicicletă să nu se teamă. Era atât de rece bicicletă aia, nu uit cât o să trăiesc”, a mai mărturisit Cristian Pomohaci pentru sursa menționată mai sus.

Cristian Pomohaci a fost exclus din Biserica Ortodoxă Română în toamna anului 2017, după ce a apărut o înregistrare audio în care îi cerea unui minor să întrețină raporturi intime cu el, dar și mărturia unui tânăr care îl acuză că l-a abuzat în copilărie.

De asemenea, acesta a mai fost impicat într-un dosar de evaziune fiscală, după ce s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale rezultate din închirierea a 11 imobile, prejudiciul total depășind 110.000 euro. Fostul preot a reușit să profite de apariția unei legi noi care prevede aplicarea unei amenzi în cazurile de evaziune fiscală pentru sume mai mici de 50.000 de euro și a rămas fără pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare. El va trebui, totuși, să plătească 40.000 de lei, adică 200 de zile de amendă (200 de lei ziua).

