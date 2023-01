„Așa a fost și prima oară!” Ce i se întâmplă Cristinei Bălan, la aproape o lună de când a născut. Cumva se aștepta la asta

In articol:

Cristina Bălan este tare fericită, căci în prezent este mămica a doi băieți, iar recent a adus-o pe lume și pe fiica sa, Sofia, chiar înainte de Anul Nou. Sinceră din fire, artista a făcut o serie de declarații despre viața cu trei copii și a spus cum se comportă gemenii ei cu sindromul Down cu surioara lor nou-născută.

Cântăreața spune că cei doi băieți sunt foarte atenți cu sora lor, mai ales că părinții le-au explicat celor mici că urmează ca în familia lor să apară un nou membru, încă de când Cristina era însărcinată.

„ A fost neașteptat deși am avut o presimțire ca va veni puțin mai devreme decât era preconizat. A venit la termen, aveam 38 de săptămâni și 3 zile. Ea a avut 3 kilograme la naștere și 50 de cm. Iar băieții, noi le-am tot explicat pe parcursul sarcinii că bebe este în burtică la mami, dar în curând va ieși. O pupă, o mângâie și, mai mult, au început să ne asiste, când o schimbăm, îmi aduc toate cele necesare și se implică. Mi se pare fascinant. Și-au intrat în rolul de frați mai mari”,

a spus Cristina Bălan, în cadrul unei emisiuni TV.

Cât despre recuperare, Cristina Bălan spune că aceasta s-a produs rapid, având în vedere că a adus-o pe lume pe fiica sa pe cale naturală.

„Recuperarea mea a mers foarte ușor, fiind o naștere naturală. Așa a fost și prima oară. Lucrurile sunt într-o fază din asta în care îmi pierd și gândul pentru că sunt nedormită de niște săptămâni. Așa este și normal, bebelușii să nu doarmă toată noaptea. Eu alăptez la cerere și sunt foarte pasionată de treaba asta. Toată noaptea am câte două ore, cel mult, de somn legate”, a mai spus Cristina Bălan.

Cristina Bălan a făcut un test genetic, în timp ce era însărcinată cu fiica ei

Atunci când a aflat că este însărcinată cu fiica ei, Cristina Bălan a făcut un test genetic, asta pentru a fi sigură că micuța nu va suferi de vreo afecțiune, asemenea fraților săi gemeni, care au sindromul Down.

Cântăreața a explicat că ea și soțul ei nu și-ar fi permis să mia aibă un copil cu nevoi speciale, având în vedere că deja îi au pe cei doi băieți care necesită toată atenția și multe terapii.

„O singură investigație a fost necesară. Un test genetic pe care l-am făcut în mediul privat și care a și costat destul de mult, care are o acuratețe foarte mare, este din seria teste NIPT. Este un test noninvaziv, nu am vrut să-mi risc sarcina și a fost o alegere foarte, foarte bună.

Ni s-a luat o greutate de pe umeri. Nu de alta, dar nu ne permiteam să mai avem încă un copil cu nevoi speciale, având în vedere că avem doi care necesită toată atenția și multe terapii și așa mai departe.

Noi am zis că suntem responsabili de data asta. Am făcut această investigație, a venit rezultatul destul de rapid. Eram în săptămâna 14 de sarcină. Am aflat și sexul copilului, moment în care eram în delir”, a explicat Cristina Bălan.