"Așa a început visul meu. La începutul totul a fost extrem de greu". Aza Gabriela, totul despre problemele și greutățile de la începutul carierei | EXCLUSIV

Aza Gabriela și-a văzut visul cu ochii, iar totul a început în 2015, atunci când a câștigat un concurs de talente.

Artista a început un drum în muzică, iar în prezent se bucură de un real succes. Totuși, la început, lucrurile nu au fost tocmai roz.

A fost nevoie de multă muncă și determinare, dar și talent pentru ca Aza Gabriela să își vadă visul cu ochii. Toate experiențele au maturizat-o și au transformat-o în omul care este astăzi.

Aza Gabriela, povestea începutului în muzică

Odată ce s-a decis că asta își dorește cu adevărat să facă, a început și drumul artistei Aza Gabriela în muzică, dar și visul unei tinere de a lansa piesele care să cucerească toată România.

La 17 ani s-a mutat singură în București și s-a înscris la un celebru concurs de talente. Părinții au lăsat-o să se descurce singură, iar așa a învățat să se maturizeze. Ca să își câștige existența, Aza a început să cânte într-o formație, iar cu banii de acolo își plătea chiria din Capitală.

"Un moment extrem de frumos a fost atunci când am început eu să mă mobilizez și să plec de acasă pentru că am avut așa o putere și ai mei m-au lăsat pe mâini libere, dar au avut încredere și mi-am început cariera și visul meu la celebra emisiune de talente. Așa a venit visul meu, apoi m-am mutat în București.

Aveam 17 ani, m-am mutat singură și de acolo cred că am început să mă maturizez din ce în ce mai mult, iar asta a fost o bucurie și pentru ai mei și pentru mine și pentru cariera mea", a mărturisit Aza Gabriela, pentru WOWbiz.ro.

"Așa am văzut cum e să fii pe picioarele tale"

Îndrăgita cântăreață spune că începuturile în muzică au fost foarte grele, însă așa a învățat cum e să fii pe picioarele tale și mai ales cum e să te descurci singur într-un oraș total necunoscut.

Deși la început totul părea greu, a muncit și rezultatele nu au întârziat să apară. Artista s-a bucurat de un 2022 pe cinste, și-a achiziționat o mașină nouă și urmează să se mute și în casă nouă.

"La început mi-a fost extrem de greu pentru că ai mei nu au vrut să mă ajute. Au zis să îmi dea puterea de a învăța cum să trăiesc și singură la modul financiar și atunci am intrat într-o formație de evenimente unde am cântat și de acolo îmi scoteam bani pentru a mă întreține.

A fost foarte important pentru mine pentru că am văzut cum e de fapt să fii pe picioarele tale și să nu te ajute nici mama și nici tata", a dezvăluit artista, pentru Wowbiz.ro.

Cum a fost anul 2022 pentru Aza Gabriela și ce planuri are în 2023

Vedeta are deja o serie de proiecte foarte clare pentru 2023, iar pe fani îi așteaptă cu numeroase surprize.

"Deja am filmat câteva proiecte care vor veni în anul 2023 și voi avea lansări foarte multe, muzică multă. Eu îmi dau toată puterea în anul care vine. Vreau să arăt mai mult decât am arătat până acum și sper să fie un an bun și cu foarte multe realizări pe plan profesional.

Nu în ultimul rând, îmi doresc să am sănătate pentru că am avut mici probleme cu sănătatea anul acesta. Mai ales acum, la final de an. Acum sper să fiu bine și să încep în forță", a povestit vedeta.

Anul 2022 a fost unul și cu bune și cu rele. Multe lucruri importante s-au întâmplat, iar artista a avut parte de realizări excepționale. Au fost însă și problemele de sănătate care i-au stricat chiar ziua de naștere.

"La final de an, pot spune că 2022 nu a fost tocmai bun pentru că am stat mai mult acasă. Am avut problemele acestea. În rest, pot spune că a fost un an bun, un an în care am muncit foarte mult, am realizat o parte din tot ceea ce îmi doream.

Mi-am luat o mașină, mi-am luat și un apartament care încă nu e gata. Un an rău nu a fost, a fost un an foarte bun și cu multă muncă, iar anul care vine aș vrea să fie cu și mai multă muncă", a povestit Aza Gabriela, pentru WOWbiz.ro.

