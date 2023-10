Așa arată acum Cornelia, dansatoarea maneliștilor, la 55 de ani. Făcea furori în anii 2000 cu aparițiile sale excentrice

In articol:

Cornelia este cunoscută drept „dansatoarea maneliștilor” și făcea furori în urmă cu 23 de ani cu mișcările sale senzuale pe ritmuri de manele. Bruneta s-a făcut cunoscută prin dans, dar și printr-un look atipic pentru vremea respectivă.

Femeia a apărut în multe videoclipuri ale maneliștilor și a dansat alături de toți artiștii celebri. Cornelia îi însoțea pe aceștia și la evenimente, unde făcea bani frumoși.

Cu mama mea la țară în Teleorman!!! Te iubesc mama mea!!!

Ce s-a ales de dansatoarea Cornelia

Cornelia arată senzațional și acum, la vârsta de 55 de ani, și deși a dispărut din lumina reflectoarelor, aceasta dansează în continuare la diferite evenimente, desigur că pe ritmuri orientale.

Este renumită pentru mișcările senzuale ale trupului, cu ajutorul cărora întreținea și în trecut petrecăreții cu ani în urmă.

Cornelia dansatoarea are 55 de ani. [Sursa foto: Captură Video]

Cornelia își ține viața departe de camerele de luat vederi, însă mai împărtășește cu fanii anumite experiențe pe contul de TikTok. Femeia s-a filmat, de curând, alături de mama sa, în Teleorman, în casa părintească.

Dansatoarea obișnuiește să urce pe contul de TikTok și imagini alături de partenerul său de viață, de prin călătorii sau excursii. Chiar dacă fizic Cornelia arată la fel, cu o siluetă de invidiat, iar timpul pare că nu a lăsat nicio amprentă asupra ei, în privința garderobei a făcut mari schimbări.

Care este povestea Corneliei

Dacă în anii 2000 obișnuia să poarte doar haine mulate, pline de sclipici sau paiete, acum le-a înlocuit cu haine simple și de culori închise.

Cornelia a început să danseze de la o vârstă fragedă. Ulterior, când a mai crescut, a început să participe la concertele celor mai cunoscuți artiști de petrecere din România. Imediat a apărut în fața micilor ecrane, iar mai apoi în zeci de videoclipuri ale pieselor lansate de cântăreți.

Dansatoarea a ajuns imediat în inimile românilor, mai ales că avea un look impecabil și diferit, care atrăgea atenția tuturor. În anii 2000 nu erau la modă genele false, însă ea atrăgea sute de priviri cu niște gene naturale foarte lungi și arcuite.

„Eu eram balerină la ansamblul >. Am mers într-un turneu în Moscova. Acolo am văzut o balerină rusoaică şi am întrebat-o cum şi le face. Există un rimel rusesc compact, nu este lichid. Acelaşi rimel îl folosesc de ani de zile. Îmi ia cam jumătate de oră (să mă machiez – n.r.)”, spunea Cornelia într-o emisiune televizată difuzată cu mulți ani în urmă.

Cornelia are o siluetă de invidiat. [Sursa foto: Captură Video]

Cornelia arată la fel de bine și acum cu o siluetă ca pe vremuri și cu genele sale unice alături de care s-a remarcat.