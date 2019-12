An de an, cei mai mulți membri ai clanului Guță fac sărbătorile la vila ridicată la Petroșani de Nicolae Guță pentru fata lui, Nicoleta. Imobilul este amplasat la intrarea în oraș, are fântână arteziană în curte și este de departe cel mai impunător din zonă, găzduind de multe ori nunți importante sau evenimente mondene la care participă evident cântăreții din neamul Guță.

De Sărbători, toată familia manelistului se strânge în jurul bradului, chiar dacă au existat Revelioane la care Nicolae nu a putut lua parte la petrecere, din cauza programului încărcat de concerte.