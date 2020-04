Din lipsă de filmări, blocate de pandemie, Florin Călinescu s-a retras în localitatea natală a părinților, unde și-a ridicat acum aproape 15 ani o cochetă casă de vacanță. Conform declaratiei de avere, Călinescu a cumpărat, în 2006, două terenuri în satul argeșean Băbana, unul de 3.689 metri patrati, celalalt de 8.899 metri patrati (in total peste 12.500 de mp), iar pe unul dintre ele a ridicat o casă de vacanță - o vilă cu etaj, aflată pe un deal, la marginea pădurii.

”În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a mărturisit recent Călinescu.

Casa de vacanță a lui Florin Călinescu este trecută în acte pe numele lui Călin, fratele actorului, juratul de la ”Românii au talent” petrecând multe vacanțe aici și înainte de pandemie, de bunul mers al gospodăriei ocupându-se, pe timp de ”pace”, vărul Costel.