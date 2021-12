Așa arată casa lui Ion Șmecheru'construită de familia lui Culiță Sterp. La un an distanță, ciobanul devenit vedetă pe YouTube a murit

In articol:

Ion Șmecheru', ciobanul devenit vedetă pe YouTube, a murit. Culiță Sterp a mărturisit că ciobanul s-a stins din viață după ce a intrat în comă alcoolică.

Cum arată casa lui Ion Șmecheru', construită de familia lui Culiță Sterp

Iancu Sterp îi arată ciobanului noua sa bucătărie [Sursa foto: Captură YouTube]

Anul trecut pe vremea aceasta, Iancu Sterp, fratele lui Culiță Sterp, făcea anunțul că s-a terminat construcția casei lui Ion Șmecheru'. Familia artistului se atașase de tânărul cioban și au avut grijă să-i ofere un trai mai bun. Din păcate, aceștia nu au reuțit să-l țnă departe de alcool și a murit.

"Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece ii ridicasem casa lui Ion iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima data avea propria lui locuința. Cu durere in suflet va anunț căci omul care era mereu plin de viața, haios și ne făcea sa zâmbim, Ion smecherul, a încetat din viața!

Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! O să ne lipsească Ion al nostru", a scris Iancu Sterp într-o postare pe Facebook.

Tot Iancu Sterp a făcut un vlog anul trecut în care arăta imagini din casa ciobanului. Acesta avea în sfârșit un pat, o bucătărie și confortul pe care nu îl cunoscuse niciodată.

Casa construită de familia Sterp era visul devenit realitate pentru Ion Șmecheru'.

Imobilul este de dimensiuni mici, dar avea tot ce era nevoie pentru a-i oferi tânărului cioban o viață mai bună. În ciuda promisiunilor că se va lăsa de băutură, Ion Șmecheru' a murit la 34 de ani.

Culiță Sterp, mesaj după moartea lui Ion Șmecheru'

Ion Șmecheru' și Iancu Sterp, în casa ciobanului [Sursa foto: Captură YouTube]

Aristul a postat un mesaj după ce a primit vestea tristă că Ion Șmecheru' a murit. Culiță Sterp este cel care l-a făcut cunoscut pe cioban, după ce în urmă cu șase ani a postat pe canalul său de YouTube un video. De atunci, sute de mii de oameni au început să-l urmărească.

„Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul!”, a mărturisit Culiță Sterp, pe pagina sa de Facebook.