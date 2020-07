In articol:

Domeniul secret al Andreei Esca se află la poalele Munților Făgăraș, în Porumbacu de Sus, satul bunicilor săi, în care a copilărit. La început, Esca a cumpărat o casă tradițională în sat, pentru a avea unde sta atunci când venea în vacanțe. Ea a trecut pe casa inițialele „A.E”, care vin atât de la Andreea Esca, cât și de la Alexandre Eram, soțul ei.

„Atunci când simt mirosul de fân proaspăt cosit şi de uliţe de la poalele muntelui, am din nou câţiva ani. Mă simt copil, mă simt fericită. Aici este o energie aparte care mă ajută să trec mai departe cu entuziasmul unui copil”, declara Esca despre casa de vacanță a familiei sale. (vezi ce datorii uriașe are soțul Andreei Esca)

Domeniul secret al Andreei Esca. Casele au o vechime mai mare de 150 de ani

Ulterior, Esca și soțul ei au cumpărat alte case, pe care le-au transformat în pensiuni și le-au adus în circuitul turistic. „Descoperiți 5 case tradiționale din lemn, aflate pe malul râului, care au o vechime mai mare de 150 de ani. Toate au fost renovate în 2019 și echipate cu facilități moderne.”, se scrie pe site-urile specializate in rezervări.

Unitățile de cazare au podea cu parchet, TV cu ecran plat, chicinetă complet utilată, cu un cuptor cu microunde, zonă de luat masa și baie privată, dotată cu duș și uscător de păr, cu frigider, plită, fierbător și aparat de cafea. Prețul unei nopți de cazare, în această perioadă, pentru o casă cu două dormitoare, în care pot sta 4 persoane, este între 100 și 120 euro pe noapte.

Domeniul secret al Andreei Esca. Vedeta, soțul și fiul ei s-au infectat cu coronavirus

Andreea Esca recunoscut că s-a infectat cu noul coronavirus. ”Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii, și mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alături de care am trecut în această perioadă nefericită, suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți 3”, a povestit Esca la PRO TV.

”Lucrurile au fost foarte ciudate, nu știu dacă neapărat complicate, dar niciodată nu te aștepti să ți se întâmple ție, oricum ar fi, și primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. Avea de 2 zile febră foarte mare, pe care inițial am asociat-o cu o problemă mai mult gastrică. Ne-am gândit că poate are o enterocolită sau, cine știe, chiar o toxinfecție alimentară, pentru că el de obicei atunci când avea orice fel de probleme cu stomacul făcea și febră. Numai că mi s-a părut ciudat că era aproape a 3-a zi în care făcea febră și era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. De obicei, când pățea așa ceva, se întâmpla o singură noapte în care avea, nu știu, febră 38, și a doua zi era în regulă. Atunci ne-am impacientat și am chemat salvarea. Ne-am făcut testul de coronavirus. El a ieșit pozitiv, eu am ieșit negativ.”, a continuat Esca.

„Bineînțeles că imediat a fost dus la spital. Eu, bineînțeles că am hotărât, chiar dacă aveam un rezultat negativ, pentru că avusesem contact cu cineva care avusese un rezultat pozitiv, să rămân în izolare pentru 14 zile și să-i fac testul și băiatului nostru care locuiește cu noi. I-am făcut acest test și lui Aris și a ieșit și el cu un rezultat pozitiv, el până în acel moment neavând niciun alt simptom, decât îmi spunea că îl deranjează puțin gâtul, că crede că e roșu în gât, dar că nu ceva semnificativ, nu febră. Așa că în a doua zi după ce a fost internat Alex, l-am internat și pe Aris, și a făcut și fiica mea testul, deși ea nu locuiește cu noi și nu avusesem prea mare contact, dar ca să fim siguri și să nu punem pe nimeni în pericol în jur și-a făcut și Alexia testul și i-a ieșit negativ. Iar ei doi, după cum ți-am spus, s-au dus și s-au internat imediat la spitalul Victor Babeș din București, amândoi în același salon”, a mai dezvăluit Andreea Esca.