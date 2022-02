Așa arată Lora fără filtre și fără machiaj! Artista a închis gura răutăcioșilor

In articol:

Lora este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. De fiecare dată atrage atenția cu formele sale cu care mama natură a înzestrat-o, însă, de această dată, lucrurile stau diferit, pentru că Lora și-a surprins fanii cu o apariție mai mult decât naturală, fără pic de mchiaj și fără filtre.

Lora este o femeie foarte asumată și nu se sfiește să apară în fața admiratorilor ei exact așa cum se trezește dimineața. Artista are o mulțime de fani în mediul online și se bucură de ficare dată de toată aprecierea acestora. Îi ține la curent cu ceea ce face, așa că de data aceasta le-a arătat cum a ieșit din casă pentru a se plimba.

Lora, complet naturală

Dacă până acum o vdeam pe Lora în ținute sofisticate, super sexy, cu un look fresh, machiaj impecabil și părul aranjat, iată că acum situația s-a schimbat radical.

Artista poate fi foarte sofisticată, dar, în același timp, și foarte simplă prin felul în care arată.

Așa au avut ocazia să o vadă fanii pe Instagram. Fără să aplece urechea la gurile rele, Lora s-a filmat cât se poate de naturală, fără rimel, fond de ten sau alte accesorii.

Lora fără machiaj [Sursa foto: Instagram]

Lora are operații estetice?

Lora are un trup de invidiat și, în ciuda tuturor comentariilor care spun că ar avea operații în mai multe zone ale corpului, artista a demontat în nenumărate rânduri toate aceste zvonuri.

„Nu am silicoane nicăieri pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul din viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine. Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar a ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta", a declarat Lora în cadrul unui interviu mai vechi.