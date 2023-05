Așa arată o divă în toată regula! Bianca Drăgușanu știe bine ce înseamnă să ai stil! Avem imagini cu vedeta așa cum rar ai ocazia să o vezi | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu este o divă în toată regula! Frumoasa blondină are gusturi rafinate la haine și îi stă bine orice îmbracă! Indiferent dacă poartă ținute fancy sau un trening comod, vedeta de la Kanal D2 arată impecabil și știe foarte bine ce înseamnă să ai stil!

Recent, diva a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz.ro în București cu o ținută care i-ar tăia oricui răsuflarea și o bijuterie de mașină. Frumoasa prezentatoare de la Kanal D2 are o viață extrem de ocupată și își împarte perfect timpul între emisiunea "Detectorul de minciuni" și activitățile de la propriul atelier, unde realizează rochii de mireasă.

Bianca Drăgușanu este categoric o divă în toată regula. Una dintre cele mai stilate femei din România îmbină perfect hainele casual și ținutele de lux, rochiile elegante, dar și jeanșii, în funcție de ocazie și întotdeauna reușește să arate impecabil.

Vedeta a fost surprinsă recent de paparazzi WOWbiz.ro într-o ținută super casual și mai ales comodă, dar extrem de stilată. Bianca i-a obișnuit deja pe fanii săi cu sportul și toată lumea știe cât de mult îi place vedetei să meargă la sală și să fie mereu în formă. Drept dovadă stă și corpul de invidiat al sexy blondinei.

O pereche de pantaloni negrii aleși parcă pe sprânceană și o jachetă neagră, strânsă pe talie au fost piesele alese de Bianca și acessorizate cu o încălțări albe.

Piesele purtate de divă i-au pus perfect corpul în valoare. Vedeta nu se încurcă nici când vine vorba de mașini, căci bolidul la volanul căruia au surprins-o paparazzi WOWbiz.ro este o adevărată piesă. Oricine iubește caii putere și-ar dori să o conducă!

Bianca Drăgușanu prezintă Detectorul de minciuni, la Kanal D2

Bianca Drăgușanu se bucură de monete extrem de bune în carieră. Diva a revenit pe micul ecran și prezintă Detectorul de minciuni, la Kanal D2.

"Sunt bucuroasa sa fiu implicata in acest proiect, <Detectorul de minciuni>, o emisiune care le oferă urmăritorilor din mediul online dezvaluiri inedite si o stare de bine.

Ma bucur, de asemenea, sa revin in mijlocul foștilor mei colegi de la Kanal D, ma leagă amintiri frumoase de ei si de emisiunea pe care am prezentat-o, <Te vreau langa mine>. Abia aștept să încep filmările si sa aflu adevăruri pentru cei care ne vor urmări", spunea Bianca Drăgușanu, în urmă cu câteva săptămâni.

Bianca Drăgușanu, totul despre schimbările din viața ei

Bianca Drăgușanu a luat o serie de decizii la începutul acestui an, iar frumoasa blondină a preferat să facă mici schimbări în viața personală. Vedeta a ales să fie mai discretă și a luat o pauză de la evenimentele mondene.

"A fost o pauză binevenită, pe care mi-am dorit-o. Și eu am avut invitații la toate evenimentele mondene care au fost anul acesta, dar nu am dat curs la toate deoarece m-am focusat foarte tare pe ce fac eu acum, pe energia bună cu care vreau să mă înconjor. Încerc cât mai mult anul acesta ca viața mea personală sa devină una personală pentru că timp de 16 ani am fost cap de ziar doar cu viața mea personală.

Pur și simplu, m-am analizat pe mine din ultimii ani și mi-am dat seama că modestia e brățara de aur și că tăcerea este cel mai bun răspuns în cele mai multe situații. Dacă ai puterea și capacitatea să taci este cel mai bun răspuns.

În cele mai multe situații eu sunt provocată, eu nu mă trezesc așa din viața mea perfectă, pentru că eu 90% o am perfectă, că se poate și mai bine… Eu nu m-am trezit niciodată vorbind urât despre un om", a povestit Bianca Drăgușanu, pentru un post TV.

