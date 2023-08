Așa încinge Jean de la Craiova atmosfera pe litoral! A făcut senzație la Mamaia, iar fanii nu s-au mai putut abține și au trecut direct la fapte | EXCLUSIV

In articol:

Sezonul estival îi prinde bine lui Jean de la Craiova. Artistul face show oriunde merge, iar în weekendul ce tocmai s-a încheiat a făcut un adevărat spectacol pe litoral. Cântărețul a încins atmosfera la Mamaia, iar fanii nu au mai stat mult pe gânduri și au trecut imediat la fapte și mai ales la dans.

Temperaturile ridicate nu i-au împiedicat pe turiști să se distreze de minune în celebrul parc din Mamaia, iar imediat ce Jean de la Craiova a început concertul s-a dat și startul pe petrecere. Paparazzi WOWbiz.ro au fost pe fază așa că avem imagini în premieră din stațiunea de fițe de la malul Mării Negre!

Jean de la Craiova, atmosferă incendiară pe litoral

Unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România, Jean de la Craiova, a făcut show la malul mării, în weekendul ce tocmai s-a încheiat. Concertul de pomină a avut loc la Mamaia, într-un celebru parc acvatic, acolo unde turiștii au dat start la distracție pe ritmurile muzicii de petrecere.

Citește și: „Nu se poate așa ceva” Ionuț Frumușelu a fost păcălit cu zeci de mii de euro de un vânzător de mașini. Cântărețul de manele este hotărât să meargă în instanță

Interpretul a urcat imediat pe scenă și încă de la primele piese turiștii au trecut imediat la dans. Indiferent de căldura de afară, spectatorii nu au stat prea mult pe gânduri și au dat startul petrecerii.

Îmbrăcat lejer, dar totuși elegant în acelaști timp, Jean de la Craiova a urcat pe scena de la Mamaia fără să mai țină cont de temperaturile ridicate de afară. Artistul a apelat la o ținută cu adevărat modernă și a combinat o pereche de pantaloni scurți albi cu o cămașă albastră cu flori, outfit ideal pentru vară.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS! A fost decretată starea de urgenţă în Rusia- stirileprotv.ro

Citește și: Jean de la Craiova a spus care este secretul căsniciei sale: ”Folosesc și eu acasă” Artistul iubește de aproape trei decenii aceeași femeie

Imediat ce Jean de la Craiova a început să cânte, fanii și-au ridicat telefoanele să-l filmeze, iar la scurt timp a început și dansul.

Jean de la Craiova, totul despre cum și-a ales numele de scenă

Jean de la Craiova este cunoscut de toată România, însă puțini sunt cei care știu povestea din spatele numelui său de scenă.

Artistul nu are nicio legătură cu orașul din Dolj așa că prietenii l-au întrebat adesea de unde până unde această legătură.

Citește și: Nuntă în Giulești! Președintele CS Rapid, Bogdan Vasiliu, s-a căsătorit cu fosta noră a lui Virgil Măgureanu după doar două luni de relație. ”A fost spontană decizia”

Citeste si: „Nu am să mă uit la el, la ce să mă uit?! La un topor?!” Dana Roba și Daniel Balaciu urmează să fie puși față în față, după ce în urmă cu două luni a avut loc teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Invitat în trecut la "Fiță cu Adiță", Jean de la Craiova a dezvăluit povestea numelui său de scenă și cum i-a fost ales acesta.

"Oriunde merg îmi este adresată întrebarea asta: De unde până unde Jean de la Craiova? A fost o întâmplare, dar nu cred că am făcut de râs orașul Craiovei sau locuitorii județului Olt. În 1990 se înființaseră celebrele spectacole Miss Piranda, era delir și era pe afiș un idol de-al meu, Anghel de la Craiova, avea un stil fantastic de a cânta și lipsea în perioada aia, iar eu cântam în genul ăla și încercam să-l imit.

Am fost invitat și ei mi-au spus Jean de la Craiova. Porecla mea era 'Cartuș', nu știa lumea. M-au invitat pe scenă, Sala Polivalentă era plină, aveam 20 de ani. Nu am nicio origine din partea Craiovei, dar mă mândresc și cred că și ei se mândresc cu mine și a rămas așa. Dar fii atent, traseul meu. M-am născut pe Dudești, am crescut în Pantelimon, am copilărit în comuna Costeștii din Vale și mi se spune Jean de la Craiova.", a explicat Jean de la Craiova în emisiunea "Fiță cu Adiță".

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!