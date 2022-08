Așa se răsfață Alex Bodi, de când s-a împăcat cu iubita: "Stau liniștit, au fost prea multe petreceri" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bodi este un om de afaceri român care a devenit cunoscut în urma unor povești controversate, dar și pentru viața de lux pe care o duce. Deși are un aspect impunător, de bărbat dur, pe interior este un tată devotat, un om sensibil, a cărui prioritate a fost mereu familia.

Cum a sărbătorit Alex Bodi de ziua lui de nume?

Alex Bodi și-a serbat ieri ziua de nume. Dacă a fost discret pe rețelele sociale cu ce a făcut, ei bine, pentru WOWbiz.ro a rupt tăcerea și a spus totul despre cum se răsfață, după marea împăcare cu Ema Uta. Iată cu cine și unde a fost celebrul afacerist de ziua lui de nume. Nu, nu este vorba despre paranghelie, căci, conform afirmațiilor lui, prea mult party strică.

"Am stat liniștit, nu am făcut nimic deosebit. A fost ziua de nume, s-a făcut un pic de tam-tam așa pe Instagram, că mi-a scris o grămadă de lume, de asta. Nu e chiar ocazie de sărbătorit. Am primit urări frumoase, surprinzător de frumoase. Aseară am ieșit cu niște prieteni, cu iubita. Am ieșit în oraș, am mâncat, am fumat o narghilea și cam atât. Stau liniștit că au fost prea multe petreceri zilele trecute și ajunge.", a declarat Alex Bodi, în exclusivitate, pentru Alex Bodi.

Ce îi lipsește lui Alex Bodi

Oricâte lucruri ar avea, oricărui om de pe această planetă îi lipsește ceva. În acest caz se află și Alex Bodi, care, deși pare că are totul, există ceva care nu poate fi cumpărat cu bani și încă nu există în viața lui.

"Cred că nu există om pe pământul acesta care să spună <<Da, eu sunt împlinit complet și am parte de toate.>> Sunt momente în care nu recunoști neapărat că duci lipsă de ceva, dar se compensează una pe alta. E super simplu: Vrei să faci bani, nu o să ai timp de alte chestii. Când ești plecat, nu o să poți sta cu familia. Când ești cu familia, nu poți să te bucuri de alte chestii. Lucrurile materiale îți dau plăcerea aia de moment, dar dacă stai să te gândești cu adevărat, fericirea și lucrurile care te fac super împlinit, pentru mine cel puțin, sunt familia și copiii. Astea sunt primordiale. Dar câteodată îmi lipsește liniștea, atât.", a spus Alex Bodi, în cadrul interviului de pe WOWnews.

