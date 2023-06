Așa vrea Dinu Maxer să arate femeia de lângă el! Artistul este în mare căutare de iubită: "Au început să îmi placă blondele" | EXCLUSIV

In articol:

Dinu Maxer a fost prezent la evenimentul monden, puțin trist pentru că nu a intrat pe scenă alături de trupa AXXA, dar încântat pe de altă parte pentru că a realizat că este singur și este deschis pentru o nouă relația.

Acesta ne-a vorbit emoționat de fiica sa și ne-a mărturisit că nu se vede foarte des cu ea.

Dinu Maxer caută iubită

Dinu Maxer e singur și neliniștit. Se pare că artistul nu a încetat să își caute jumătatea după divorțul de Deea. Dinu Maxer a descris cum ar vrea să arate viitoarea lui iubită și ce gen de femei au început să îi placă. Tot el, a promis că o să ne surprindă cu alegerile lui, în următoarea perioadă.

"Acum mă simt mai cuceritor decât înainte. Am conștientizat situația în care sunt și anume de bărbat singur și probabil am revenit la nebunul din liceu. E foarte greu de spus cum vreau să fie femeia de lângă mine. Înainte credeam că am o tipologie brunetă cu ochi căprui, voluptuoasă și evident foarte sexy. Se pare că nu. Au început să îmi placă și blondele cu ochi albaștri. M-am deschis foarte mult. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea să vă uimesc, dar să găsesc. Vreau să găsesc, absolut.", a declarat Dinu Maxer.

Dinu Maxer, un cuceritor în liceu

Dinu Maxer s-a întors puțin în timp și și-a amintit cum era el în timpul liceului. Se pare că era un cuceritor și avea grijă cu ce fete umbla. Pe deasupra, învăța și bine, fiind un elev apreciat.

"Ca elev, am avut o definiție dată de profesori: golan în curtea școlii și eminent în clasă. Am învățat foarte bine. Mi-a plăcut să învăț. Din cauză că aveam note bune ajunsesem să persiflez puțin profesorii și mă scoteau din clasă, că făceam glume. Cu fetele, am fost extrem de selectiv. Nu eram arogant, dar a trebuit eu să aleg. Nu mi-a plăcut niciodată să vină ele la mine. Cred că eram un cuceritor în liceu.", a mărturisit Dinu Maxer, la WOWnews.

