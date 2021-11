Asasinul celebrului interlop "Caiac", eliberat după 11 ani! Și-a împușcat rivalul după o partidă de poker!

In articol:

Omul care l-a ucis cu un foc de armă pe legendarul ”Caiac” (interlopul care deținea supremația în Craiova la începutul anilor 2000) a fost eliberat condiționat în urmă cu câteva zile, după 11 ani petrecuți în spatele gratiilor.

Ucigașul lui Caiac, eliberat cu 7 ani mai devreme

Cătălin Mavrichie a fost pus în libertate după ce Judecătoria Târgu Jiu i-a admis cererea de liberare condiționată, iar procurorii nu au mai atacat decizia cu apel. Mavrichie fusese inițial condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor.

”În baza art. 587 Cod pr. pen. raportat la art. 59 Cod penal 1969, admite cererea și propunerea de liberare condiționată privind petentul condamnat Mavrichie Marian Cătălin. Dispune liberarea condiţionată a petentului condamnat Mavrichie Marian Cătălin, aflat în executarea mandatului nr. 287/2010 emis de Tribunalul Dolj în baza sentinţei penale nr. 259/2009. În baza art. 275 alin. 3, 6 Cod pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, onorariul parțial în cuantum de 200 lei cuvenit avocatului din oficiu cu delegaţia nr. 2270/2021 urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței doljene.

Citeste si: Mesaj INCREDIBIL al fiului lui Caiac, interlopul împușcat din Craiova: ”Dacă-mi speriați familia, vă jur pe sufletul meu că vă contopesc pe toți și mă duc liniștit lângă tata!” EXCLUSIV

Mavrichie l-a ucis pe Mihai Pîrvu zis ”Caiac” în vara anului 2008, pe fondul unor neînțelegeri pornite de la o partidă de poker. Atunci, Caiac i-a luat lui Mavrichie 50.000 de euro, iar acesta l-a acuzat că a folosit cărți măsluite pentru a-i lua banii.

Între cei doi a urmat o luptă în care Caiac și-a atacat adversarul cu sabia, iar acesta a ripostat cu pistolul.

Caiac este înmormântat lângă Balaci

Mavrichie susține că doar s-a apărat

„Caiac mi-a luat banii cu cărţi măsluite. L-am sunat să mă socotesc cu el şi a zis că-l trimite pe Chinezu la mine, dar eu am vrut să mă conving singur că e aşa şi m-am dus spre locuinţa lui. Pe alee, m-am întâlnit cu Chinezu şi cu fratele lui. Cred că l-au sunat pe Caiac, care a coborât pregătit, cu sabia şi cu câinele“, a declarat Cătălin Mavrichie judecătorilor, conform ziaruldecraiova.ro.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Interlopul a mai povestit că în conflict ar fi încercat să intervină soția lui Caiac, care l-a implorat pe acesta să se oprească pentru că era amețit de băutură.

Citeste si: Fiul lui Nuțu Cămătaru își vinde mașina de fițe! Câți bani vrea Dany pe bolid

„Ea era în genunchi şi Caiac se făcea cu sabia spre mine. Atunci am tras un foc în sus, ca să îi sperii, şi am fugit la maşină. Acolo m-au ajuns şi Caiac a dat cu sabia. Dacă nu puneam mâna îmi lua gâtul. De frică am tras iar cu pistolul, nu ştiu unde“, a mai povestit Cătălin Mavrichie, care a specificat că nu a mers la Caiac cu intenția de a-l ucide.

Cătălin Mavrichie, ucigașul lui Caiac [Sursa foto: Foto: Ziarul de Craiova]

Caiac a decedat câteva ore mai târziu, după ce a ajuns la spital cu o plagă împușcată în zona toracelui. Și Mavrichie a ajuns la spital cu o tăietură la mână, însă medicii au reușit să-l salveze. Caiac este înmormântat la Cimitirul Sineasca din Craiova, la doi pași de locul de veci al lui Ilie Balaci.