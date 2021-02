Aseară, la “Survivor România”, o descalificare din competiție, la Războinici, și o eliminare, determinată de motive medicale, la Faimoși

ocul pentru recompensă al săptămânii, disputat aseară, la ‘Survivor România”, a ținut în față micilor ecrne, la Kanal D, peste 2.5 milione de ani ai emisiunii, stația a fost lider absolut de audiență. Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D s-a poziționat pe primul loc în topul televiziunilor din România, pe toate categoriile de public, cu ediția de joi a reality-ului fenomen “Survivor România”.

Ieri, în intervalul orar 20:00 – 23:24, Kanal D a înregistrat 11,4% rating și 24,2% cota de piață, pe targetul Național, 9,7% rating și 22,1% cota de piață,

pe targetul All Urban, și 8,6% rating și 24,6% cota de piață, pe targetul Comercial.

O medie de peste 2 milioane de fani ai emisiunii “Survivor România” au umărit aseară la Kanal D, în fiecare minut al difuzării, duelul sportiv între Faimoși și Războinici. Minutul de aur, atins la 22:03, a adunat în față micilor ecrane 2.507.000 de telespectatori din întreagă țară.

Înainte de startul duelului pentru recompensă, Marilena și-a anunțat abandonul din competiție, motiv pentru care a fost descalificată, tânăra Războinică a mărturisit că “Survivor România” este o competiție dificilă, căreia nu îi mai poate face față. Vizibil emoționată și neputându-și stăpâni lacrimile, aceasta a părăsit competiția, în aplauzele tuturor.

“Nu am putut să îmi depășesc anumite limite, mă credeam o persoană mult mai tare, dar am descoperit că am un psihic slab. Nu îmi este rușine să ridic mâna și să spun că nu mai pot. Deși sunt o luptătoare și asta am vrut să demonstrez tot timpul, de când am intrat în această competiție. Cred că rezervele mele s-au terminat mult prea repede, de aceea am ajuns la concluzia că nu mai pot și nu mai vreau”, a spus Marilena aseară.

Războinicii nu au avut nicio șansă în duelul sportiv de aseară, Faimoșii au fost mai motivați că oricând pentru miza uriașă și necesară pusă la bătaie.

Jocul de aseară, de la Survivor România, pentru premiul ales de public pentru echipa câștigătoare – câte 10 bucăți de pui shanghai pentru fiecare concurent al acesteia – a fost câștigat detașat de Faimoși, cu scorul de 10 la 2. Punctul victoriei a fost înscris de Roxana Nemeș, în duelul cu Maria.

Tot în cadrul ediției de aseară s-a întrunit un Consiliu special de urgență, în cadrul căruia Daniel Pavel avea să enunțe o veste șoc pentru echipa roșie, de această dată.

Din considerente medicale, Alexandra Stan nu mai poate continua parcursul ei la “Survivor România”, motiv pentru care Faimoasa a părăsit competiția.

“Sunt foarte emoționată… <Survivor România> este o competiție foarte solicitantă, din toate punctele de vedere. Noi suntem aici sută la sută, în această competiție, pentru că nu avem acces la familie, prieteni, telefon și pentru că lipsa hranei ne facem să trăim și mai intens fiecare moment. De când am venit aici, am spus că această va fi provocarea vieții mele, mi-am dorit foarte mult să stau cât mai mult în această competiție, dar începusem să fiu chiar uneori răutăcioasă cu colegii mei, poate nu mai vedeam lucrurile așa cum ar fi trebuit să le văd. Simt că mi se rupe inima acum …”, a spus Alexandra Stan aseară, înainte de a părăși competiția.

În ediția din această “Survivor România”, difuzată de la ora 20:00, la Kanal D, Faimoșii și Războinicii se vor duela în primul joc de imunitate al săptămânii, într-un duel sportiv solicitant și plin de tensiune.