Asia Express 2021. Lidia Buble, mărturisiri după participarea la emisiune: ”M-am obișnuit cu cerșitul”

Asia Express 2021. Lidia Buble, primele declaraţii după participarea la emisiune. Cântăreața a povestit cât de greu i-a fost să parcurgă "Drumul Împăraţilor".

Lidia Buble a plecat în aventura de la Asia Express 2021 alături de una din surorile ei, mai exact, Estera Buble.

”Sunt Lidia Buble, am 27 de ani, îmi place foarte mult să cânt”, s-a prezentat Lidia, în timp ce sora ei a spus: ”Eu sunt Estera, am 30 de ani, am acasă doi copilași și un soț”, și Lidia a completat: ”Iar împreună suntem surorile Buble”, la care sora ei adaugă: ”Familia noastră este una mare, suntem 11 copii”.

Lidia Buble a mărturisit prin ce umilințe a trecut la Asia Express 2021, cum oamenii râdeau de ea și de sora ei, dar și cât de greu îi este să comunice cu locuitorii.

Totodată, Lidia Buble privește partea frumoasă a lucrurilor și vrea să iasă învingătoare din această cursă.

”N-ai cum să știi ce se întâmplă cu adevărat în Asia Express dacă nu ești aici. Ești în momentul ăla acolo și e stresul și ești agitat și ești nedormit, nemâncat, toate pe tine, e totul altfel. Nu vedem autostopul ca fiind un impediment pentru noi pentru că în general reușim să ne facem foarte repede plăcute.

Foarte greu reușim să ne înțelegem cu ei, știi cum ne înțelegem, ca turcii. Ni s-a întâmplat să mergem la multe porți și să fim ușuite și pe lângă faptul că eram respinse, se uita la noi cu dispreț, așa.

Prima zi nu o să o uităm niciodată, aia a fost cea mai grea, toată lumea râdea de noi, nu înțelegeau de ce două fete atât de bine îmbrăcate și de drăguțe se plâng că nu au bani, că nu au ce mânca, că nu au unde să doarmă, ne spuneau să intrăm în grajd să dormim.

Efectiv aveam să dormim într-un grajd, într-o școală părăsită.

Am dormit și la un cămin de homeless, următoarea zi am dormit la o familie foarte drăguță și numeroasă și acolo ne-am simțit ca acasă. M-am obișnuit cu cerșitul. Prima dată am cerșit de la un băiat, avea o plasă cu vreo 20 de franzele. M-am târguit cu el vreo cinci minute, dar în final mi-a dat. Sunt zile în care nici nu cheltuim acel euro. Mă opresc pe stradă și le cer oamenilor sau le spun șoferilor să ne ia de mâncare”, a spus Lidia Buble în Jurnal de Asia.

Ce spune sora Lidiei Buble despre participarea la Asia Express 2021

Estera, sora Lidiei Buble, a mărturisit că i-a fost greu să alerge cu 40 kg de bagaj în spate, dar și să se lovească de situația în care să fie nevoită să ceară de mâncare.

”Ce se vede la televizor în 10 minute, poate dura în realitate 7-8 ore de alergat, se stres, de uitat pe hărți. Nu am făcut niciodată autostopul. De când am început să facem autostopul am observat că oamenii sunt foarte speriați de corona.

În prima zi ne-am trezit cu bagajele în mijlocul străzii, am alergat cu vreo 40 kg de bagaj în spate, după care să stai să îți cauți cazare patru ore, aia a fost...

Nu prea îmi place să cer ajutor, mai ales la mâncare, să cer de mâncare, dar oamenii chiar sunt buni și ne dau, ne cumpără”, a mărturisit Estera Buble.

Cine sunt vedetele care participă la Asia Express 2021

Irina Fodor va prezenta noul sezon Asia Express, alături de Oase şi actorul Marius Damian, dat fiind că frumoasa prezentatoare Gina Pistol a devenit mămică în luna martie şi nu mai poate prezenta emisiunea.

Nouă cupluri de vedete care vor participa la Asia Express 2021: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug.

Asia Express 2021 se va difuza din toamna, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Unul dintre cele nouă cupluri de vedete va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar şi cu o experienţă de neuitat.