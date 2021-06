Asia Express 2021. Lorelei și Zarug, primele declaraţii după participarea la emisiune: ”Scopul nostru este să ne distrăm”

Lorelei și Zarug [Sursa foto: Instagram] 12:04, iun 29, 2021 Autor: Elena Popescu

Asia Express 2021. Lorelei și Zarug, primele declaraţii după participarea la emisiune. Cei doi au povestit cât de tare or să se distreze pe "Drumul Împăraţilor".

Asia Express 2021. Lorelei, primele declaraţii după participarea la emisiune

Lorelei și Zarug au decis să facă echipă la Asia Express 2021. Cele două vedete ale Instagramului sunt pregătite să întâmpine dificultățile de pe traseu cu zâmbetul pe buze.

Lorelei și Zarug[Sursa foto: Instagram]

”Mă cheamă Zarug, am 40 de ani, m-ați mai văzut la tv pentru că nu făceam suficienți bani din modă”, a spus Zarug, după care a urmat cea care l-a însoțit la Asia Express 2021: ”Numele meu este Lorelai Bratu, am 34 de ani. Lumea mă știe de la televizor sau din Instagram sau din social media”, s-a prezentat vedeta.

Lorelei Bratu a mărturisit că face echipa perfectă alături de Zarug la Asia Express 2021.

”Nu m-aș fi văzut plecând în toată distracția asta decât cu un bărbat și mi se pare că e bărbatul perfect. Nici nu trebuie să-l iau acasă când ne întoarcem”, a spus Lorelei despre partenerul ei de la Asia Express 2021.

Totodată, Lorelei Bratu este pregătită să lupte pe „Drumul Împăraților” și să facă lucrurile cât mai perfect.

”Eu sunt competitivă, mie trebuie să îmi iasă lucrurile perfect”, a spus Lorelei.

Zarug[Sursa foto: Instagram]

Asia Express 2021. Zarug, primele declaraţii după participarea la emisiune

Zarug a mărturisit că nu are condiție fizică, dar are umor, iar scopul său la Asia Express 2021 este să se distreze.

”Eu nu sunt sclavul fricilor, le am pe toate, dar mă duc acolo să le rupem. Suntem firi excentrice. Frica mea cea mai mare la Asia Express e să nu se vadă celulita. Punctele noastre slabe ca echipă sunt: condiția fizică, nu știm să înotăm, nu putem călări, dar sunt deschis să merg cu elefantul. Fizicul e handicapul cel mai mare, după care geamantanul pe care nici nu pot să-l urc două etaje, dar avem umor. Scopul nostru la Asia Express este să ne distrăm”, a spus Zarug.

Asia Express sezonul 4[Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Asia Express sezonul 3

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au fost marii câștigători ai sezonului 3 de la Asia Express, iar pe locul doi s-a clasat cuplul format din Speak şi Ştefania.

“Eu am plecat la «Asia Express» cu gândul să mă distrez. Am zis noi că am mai trecut prin d-astea grele, am făcut armata, am prins Revoluția în armată. Sigur nu ne-am închipuit că o să fie simplu, dar am zis că merge și noi, mâncâm frigărui, bem bere, ce poate să fie atât de rău? Când am plecat am zis că cel mai important este să nu ieșim primii. Apoi am zis că dacă tot am stat, de ce să plecăm acum!”, a spus Sorin Bontea, imediat după ce a revenit în țară.

“Mi-a fost să nu ne facem de râs. La început mi-am tras burta, mă uitam după cameră. Până la urmă m-am relaxat, mi-am dat seama că n-are rost să mă cenzurez. Am mai scăpat și câteo înjurătură, niciodată însă gratuit!”, a mărturisit Răzvan Fodor.