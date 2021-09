Asia Express 2021. Mihai Petre, mărturisiri după participarea la emisiune: ”O să am o cădere psihică 100%”

In articol:

Asia Express 2021. Mihai Petre, primele declaraţii după participarea la emisiune. Coregraful a povestit prin ce lucruri dificile a trecut pe "Drumul Împăraţilor".

Mihai Petre a pornit în competiția de la Asia Express 2021 alături de soția sa, Elwira, originară din Polonia.

”Eu mă numesc Elwira Petre, sunt soția lui Michael, o femeie tare, tare fericită”, a spus soția lui Mihai Petre, după care a continuat soțul său: ”Eu sunt Mihai Petre, sunt soțul Elivirei în primul rând și am două pasiuni, dansul și televiziunea și sunt iubitor de sarmale. Elvira m-a cucerit. Ne-am întâlnit acum mulți, mulți ani. Am găsit-o pe Elvira în Polonia. Am plecat în Polonia pentru a dansa cu Elvira, viitoarea mea soție”.

Asia Express 2021. Mihai Petre și soția sa

Coregraful a povestit în Jurnal de Asia cât de greu poate să îi fie să îndure dormitul în condiții grele, cerutul de hrană, dar mai ales practicarea autostopului.

Mihai Petre se teme că va ceda psihic la un moment dat, iar la întoarcerea în țară va avea nevoie de terapie.

”Eu sunt sigur că suntem o echipă puternică, de aia merg în Asia Express, ca să văd cât mă ține și dacă suntem cu picioarele pe pământ. Asia Express e viața comprimată la maximum. Trăiești într-o zi cât alții în zece.

Practic, câștigul nostru este că vom trăi din nou. Nu e prima dată când pe mine mă lovește realitatea dur. Noi avem ceva experiență cu anduranța asta și eu sper că încă o mai avem.

Știm că trebuie să facem autostopul, știm că trebuie să dormim în condiții foarte nasoale. Cel mai nasol era să stăm într-o clădire părăsită fără electricitate, fără încălzire. Am dormit și la cort, am dormit și pe barcă, am dormit în frig, în grote, dormi oriunde, n-ai ce face, deja am început să sar în pat noaptea, o să am o cădere psihică 100%.

Nu mai suport să mă milogesc, suntem ca ultimii câini. Cât de greu se poate atât primești. Mă gândesc la un psiholog bun pentru când ne întoarcem”, a încheiat Mihai Petre.

Asia Express 2021. Mihai Petre și soția sa

Ce spune soția lui Mihai Petre despre participarea la Asia Express 2021

Elwira Petre face echipă cu soțul său la Asia Express 2021. Frumoasa balerină a mărturisit că urăște să facă autustopul și să se lovească de reticența oamenilor.

”Se întâmplă atât de multe lucruri într-o perioadă atât de scurtă, mi se pare foarte challenging. Sunt foarte grele momentele de efort fizic, zile întregi în care trebuie să alergi de dimineața până seara.

Cel mai frustrant cred că este autostopul, oamenii pur și simplu nu se opresc, nu vor să te ia. Oamenii au tot felul de reacții. Nu sunt oameni aici pe străzi și atunci e foarte greu să găsești cazare, toată lumea e precaută, se simte lucrul ăsta”, a spus Elwira, soția lui Mihai Petre.

Asia Express 2021

Cine sunt vedetele care participă la Asia Express 2021

Irina Fodor va prezenta noul sezon Asia Express, alături de Oase şi actorul Marius Damian, dat fiind că frumoasa prezentatoare Gina Pistol a devenit mămică în luna martie şi nu mai poate prezenta emisiunea.

Nouă cupluri de vedete care vor participa la Asia Express 2021: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug.

Asia Express 2021 se va difuza din toamna, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Unul dintre cele nouă cupluri de vedete va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar şi cu o experienţă de neuitat.