Asia Express 2021. Prin ce peripeții au trecut concurenții de la Asia Express, sezonul 4

Asia Express 2021 a debutat pe micile ecrane pe 18 septembrie 2021, de la ora 20:00, urmând ca show-ul să fie difuzat și pe 19, 20, 21 și 22 septembrie în prima săptămână.

Emisiunea Asia Express, sezonul 4 poate fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 20:00 și în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

În aventura de pe ”Drumul Împăraților” au pornit: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug. Aceștia trebuie să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Cine sunt vedetele care participă la Asia Express 2021

Nouă cupluri de vedete participă la Asia Express 2021: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug.

Asia Express 2021 se difuzează din 18 septembrie, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Unul dintre cele nouă cupluri de vedete va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar şi cu o experienţă de neuitat.

Lidia Buble, despre participarea la Asia Express, sezonul 4

Lidia Buble a plecat în aventura de la Asia Express 2021 alături de una din surorile ei, mai exact, Estera Buble. Vedeta a mărturisit prin ce umilințe a trecut la Asia Express 2021, dar și cât de greu i-a fost să comunice cu localnicii.

”N-ai cum să știi ce se întâmplă cu adevărat în Asia Express dacă nu ești aici. Ești în momentul ăla acolo și e stresul și ești agitat și ești nedormit, nemâncat, toate pe tine, e totul altfel. Nu vedem autostopul ca fiind un impediment pentru noi pentru că în general reușim să ne facem foarte repede plăcute.

Foarte greu reușim să ne înțelegem cu ei, știi cum ne înțelegem, ca turcii. Ni s-a întâmplat să mergem la multe porți și să fim ușuite și pe lângă faptul că eram respinse, se uita la noi cu dispreț, așa.

Prima zi nu o să o uităm niciodată, aia a fost cea mai grea, toată lumea râdea de noi, nu înțelegeau de ce două fete atât de bine îmbrăcate și de drăguțe se plâng că nu au bani, că nu au ce mânca, că nu au unde să doarmă, ne spuneau să intrăm în grajd să dormim.

Efectiv aveam să dormim într-un grajd, într-o școală părăsită. Am dormit și la un cămin de homeless, următoarea zi am dormit la o familie foarte drăguță și numeroasă și acolo ne-am simțit ca acasă. M-am obișnuit cu cerșitul. Prima dată am cerșit de la un băiat, avea o plasă cu vreo 20 de franzele. M-am târguit cu el vreo cinci minute, dar în final mi-a dat. Sunt zile în care nici nu cheltuim acel euro. Mă opresc pe stradă și le cer oamenilor sau le spun șoferilor să ne ia de mâncare”, a spus Lidia Buble în Jurnal de Asia.

Mhai Petre, despre Asia Express 2021

Coregraful a povestit în Jurnal de Asia cât de greu poate să îi fie să îndure dormitul în condiții grele, cerutul de hrană, dar mai ales practicarea autostopului.

Mihai Petre se teme că va ceda psihic la un moment dat, iar la întoarcerea în țară va avea nevoie de terapie.

”Eu sunt sigur că suntem o echipă puternică, de aia merg în Asia Express, ca să văd cât mă ține și dacă suntem cu picioarele pe pământ. Asia Express e viața comprimată la maximum. Trăiești într-o zi cât alții în zece.

Practic, câștigul nostru este că vom trăi din nou. Nu e prima dată când pe mine mă lovește realitatea dur. Noi avem ceva experiență cu anduranța asta și eu sper că încă o mai avem.

Știm că trebuie să facem autostopul, știm că trebuie să dormim în condiții foarte nasoale. Cel mai nasol era să stăm într-o clădire părăsită fără electricitate, fără încălzire. Am dormit și la cort, am dormit și pe barcă, am dormit în frig, în grote, dormi oriunde, n-ai ce face, deja am început să sar în pat noaptea, o să am o cădere psihică 100%.

Nu mai suport să mă milogesc, suntem ca ultimii câini. Cât de greu se poate atât primești. Mă gândesc la un psiholog bun pentru când ne întoarcem”, a încheiat Mihai Petre.

Adriana Trandafir, despre Asia Express 2021

Adriana Trandafir a trecut prin clipe de suspans la Asia Express 2021. Fiica sa, Maria Speranța, a fost luată de medici într-una din zilele de competiție, iar aceasta a fost nevoită să continue cursa singură.

”Nu am vrut să vin în emisiunea asta pentru că mi-a fost frică. Am avut parte de o zi foarte grea când am avut parte de o zi fără Maria Speranța, neștiind nimic de ea. Mi s-a spus că a luat-o medicul, nu s-a simțit bine și am fost în cea mai cumplită situație în care am îmbătrânit 10 ani. Am plecat în cursă singură, au venit peste mine ca un tăvălug toate astea.

A fost foarte greu, dar nu mă plâng pentru că lucrurile s-au așezat. Un adevărat gest de iubire pentru Maria Speranța este pentru că încerc să trăiesc acum, s-au acumulat nopți de nesomn. Este așa o stare ciudată să împletești disperarea cu fericirea, nu știi niciodată ce va fi. Este o poveste care arată într-un fel de la televizor și altfel dacă o trăiești, e clar”, a spus Adriana Trandafir.

Cosmin și Eliza Natanticu, despre Asia Express 2021

Cosmin Natanticu a trecut la Asia Express 2021 prin foame, greutăți și stres. Actorul a mărturist că nu în deranjează mizeria și mirosul din anumite locuri, dar cel mai mare inamic al său este stresul.

”Eu nu mă abat de la drum. Eu sunt omul care merge drept. Eu nu știu care e stânga și care e dreapta. E greu când e presiune mare. Alergatul cu sacii ăia în spate și foame și stres. Chiam am o problemă cu stresul. De fiecare dată când opream mașinile puneam masca să vadă oamenii. Noi avem cameramanul care este alergic la nu știu ce puf și strănută încontinuu...Eu cu mizeria cu mirosurile cu astea, eu nu am o problemă”, a spus Cosmin Natanticu.

Eliza Georgescu Natanticu l-a însoțit pe soțul său la Asia Express 2021. Frumoasa blondină s-a plâns că pe ”Drumul Împăraților” s-a confruntat cu tot felul de situații noi, dar mai ales cu mentalități noi și diferite.

”Eu cred sincer că nu știm în ce ne-am băgat. Am fost obișnuită așa să stau în puf, îmi plăcea mult confortul și aleargă cu ghiozdan în spate care are 40 de tone și în soare, să te ardă soarele.

Practic suntem la mâna oamenilor, deci nu aveți idee ce înseamnă să mănânci chestii, să te rogi de oameni, suntem la mila oamenilor și mai ales în condițiile actuale trebuie să le explici că nu ai covid, că ai vaccin, să te lupți cu mentalitățiile fiecărei persoane, mai ales la mașini, să te bage oamenii în mașină. Descoperim că suntem mai puternici de la zi la zi”, adăugat Eliza Natanticu.

Irina Fodor, primele dezvăluiri din postura de prezentatoare

Irina Fodor va prezenta sezonul 4 din Asia Express. Frumoasa prezentatoare a dezvăluit pentru Jurnal de Asia câte ceva din culisele show-ului.

”Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători, operatori, reporteri, toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa. Și eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că n-aș avea cum.

Turcia pe mine m-a uimit, am bătut sute de kilometrii, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță în care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia. În total este un traseu de 7.000 de kilometri, trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7.000 de km, este enorm. Turcia este o țară extrem de frumoasă cu foarte multe comori ascunse pe care noi le-am descoperit pe ”Drumul împăraților”.

Irina Fodor a mărturisit că deși nu se vede la televizor, munca echipei de producție este la fel de dificilă ca cea a concurenților care aleargă pe traseu.

E foarte greu și sunt uimită că pot duce cursa în fiecare zi mai departe. Simplu fapt că nu poți să pui pariu că ai unde să te odihnești seara după o cursă care și așa este epuizantă și fizic și psihic... Cred că mi-am dorit foarte mult să înțeleg cu adevărat proiectul ăsta și cursa asta cu totul și o simt mai mult decât mi-aș fi imaginat. Adică am trăit-o cu Răzvan, a încercat să își amintească tot, dar e foarte greu să îți amintești toate detaliile. Fiecare zi e cât o săptămână, adică ți se întâmplă atâtea lucruri într-o zi încât e imposibil ca memoria să le mai stocheze.

Sunt foarte mândră de Răzvan și sunt foarte mândră de ei și nu știu cum să îi încurajez mai mult și am tot timpul o vorbă bună pregătită pentru ei pentru că au nevoie de încurajări, au nevoie să știe că lupta merge mai departe că și dacă au avut o zi proastă, mâine poate fi mai bine, că e vorba și de noroc, că e vorba și de viteză uneori.

În spatele camerelor e la fel de multă muncă cum e și în fața lor. Operatorii și reporterii aleargă cot la cot cu concurenții, altfel cei de acasă nu ar putea să vadă, să simtă ce simt concurenții. În spatele camerelor este o mulțime de oameni, iar mulțimea asta este formată din oameni din toate colțurile lumii, deci câte limbi se vorbesc la noi în spatele camerelor, nu vă puteți imagina, spaniolă, franceză, engleză, turcă, suntem foarte mulți”, a încheiat Irina Fodor.