Asia Express 2021 Program TV. Vezi când va avea loc finala Asia Express, sezonul 4

In articol:

Asia Express 2021 Program TV. Vezi în ce zile se difuzează Asia Express, sezonul 4, pe micile ecrane.

De duminică până miercuri, în timp ce emisiunea „Asia Express” este difuzată la televizor, în același interval orar, la Kanal D este difuzată emisiunea „Roata Norocului”, duminica, de la ora 20:00, iar luni, marți și miercuri de la ora 20:00 puteți urmări serialul ”Doctorul Minune”.

Asia Express 2021 Program TV

Emisiunea Asia Express, sezonul 4, poate fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 20:00 și în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Update: Finala Asia Express 2021 va avea loc duminică, 28 noiembrie, de la ora 20:00.

Asia Express, sezonul 4, a avut premiera pe 18 septembrie 2021, de la 20:00, iar mai apoi a fost difuzat și pe 19, 20, 21 și 22 septembrie, în prima săptămână.

În aventura de pe ”Drumul Împăraților” au pornit: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu

și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug. Aceștia trebuie să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Unul dintre cele nouă cupluri de vedete va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar şi cu o experienţă de neuitat.

Citeste si: Cum s-au cunoscut Eliza și Cosmin Natanticu, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Asia Express

Asia Express 2021 Program TV [Sursa foto: Instagram]

Asia Express 2021. Primele declaraţii ale vedetelor care au participat în sezonul 4

Cuza, solistul trupei ”Noaptea târziu”, a povestit prin ce a trecut pe ”Drumul împăraților”, dar și cât de greu îi este să facă autostopul într-o țară afectată de pandemie, în care oamenii nu prea trec pe stradă.

”La autostop se întâmplă ceva rău, nu oprește nimeni. Ajungi în punctul ăla în care stai trei ore la marginea unei străzi, sunt 40 de grade, faci semn de te doare umărul și nimeni nu oprește și mai mult de atât, toți te ignoră. Cel mai greu lucru pentru noi acum e autostopul”, a declarat artistul.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Connect-R face echipă la Asia Express 2021 cu amicul său Shift, pe care îl cunoaște de peste 15 ani. Artistul a declarat că a întâmpinat dificultăți pe ”Drumul Împăraților” și a fost la un pas de a renunța la competiție.

”E greu...cel mai greu, rucsacul, ca să zic așa, are în jur de 17 kg. Mi-am luat de acasă niște lucruri, le-am aruncat. Am aruncat tot din el, e greu, foarte greu. Nu avem nici o condiție. Autostopul e greu...

Facem în jur de 15 km și Dumnezeu ne e martor pentru treaba asta, chiar nu e ușor și vă spun sincer eu am vrut să renunț”, a mărturisit Connect-R.

Patrizia Paglieri, totul despre intervențiile estetice! O dată la șapte luni merge la estetician și își face asta

Asia Express 2021 Program TV [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble a mărturisit prin ce umilințe a trecut la Asia Express 2021, cum oamenii râdeau de ea și de sora ei, dar și cât de greu îi este să comunice cu locuitorii.

”Prima zi nu o să o uităm niciodată, aia a fost cea mai grea, toată lumea râdea de noi, nu înțelegeau de ce două fete atât de bine îmbrăcate și de drăguțe se plâng că nu au bani, că nu au ce mânca, că nu au unde să doarmă, ne spuneau să intrăm în grajd să dormim”, a povestit Lidia.

Alexandra Ungureanu şi mama sa, Anca Ungureanu, fac echipă la Asia Express 2021. Vedeta a făcut mărturisiri despre participarea sa la Asia Express 2021.

"Credeam că psihic sunt pregătită pentru orice, ei bine nu. Am plâns, ne-am perpelit, am şi regretat, cine ne-a pus. Haos total. Ştiam că va trebui să fac autostopul, dar ştiam sigur că grija asta va cădea în grija mamei. Mă bazez pe mama la capitolul convins oameni să ne ducă unde aveam nevoie, să li se facă milă să ne dea un colţ de pâine şi o pernă, ea e şefa", a spus Alexandra Ungureanu.

Citeste si: Tatăl Lidiei Buble nu vrea să îl cunoască pe Harlys Becerra. Care este motivul pentru care bărbatul nu se simte pregătit să îl vadă încă pe actor?

Asia Express 2021 Program TV [Sursa foto: Instagram]

Asia Express 2021. Irina Fodor, primele dezvăluiri din postura de prezentator

Irina Fodor va prezenta sezonul 4 din Asia Express. Frumoasa prezentatoare a dezvăluit pentru Jurnal de Asia câte ceva din culisele show-ului.

”Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători, operatori, reporteri, toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa. Și eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că n-aș avea cum.

Turcia pe mine m-a uimit, am bătut sute de kilometrii, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță în care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia. În total este un traseu de 7.000 de kilometri, trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7.000 de km, este enorm. Turcia este o țară extrem de frumoasă cu foarte multe comori ascunse pe care noi le-am descoperit pe ”Drumul împăraților”.

Asia Express 2021 Program TV [Sursa foto: Instagram]

Totodată, Irina Fodor a mărturisit că deși nu se vede la televizor, munca echipei de producție este la fel de dificilă ca cea a concurenților care aleargă pe traseu.

”E foarte greu și sunt uimită că pot duce cursa în fiecare zi mai departe. Simplu fapt că nu poți să pui pariu că ai unde să te odihnești seara după o cursă care și așa este epuizantă și fizic și psihic... Cred că mi-am dorit foarte mult să înțeleg cu adevărat proiectul ăsta și cursa asta cu totul și o simt mai mult decât mi-aș fi imaginat. Adică am trăit-o cu Răzvan, a încercat să își amintească tot, dar e foarte greu să îți amintești toate detaliile. Fiecare zi e cât o săptămână, adică ți se întâmplă atâtea lucruri într-o zi încât e imposibil ca memoria să le mai stocheze.

Sunt foarte mândră de Răzvan și sunt foarte mândră de ei și nu știu cum să îi încurajez mai mult și am tot timpul o vorbă bună pregătită pentru ei pentru că au nevoie de încurajări, au nevoie să știe că lupta merge mai departe că și dacă au avut o zi proastă, mâine poate fi mai bine, că e vorba și de noroc, că e vorba și de viteză uneori.

În spatele camerelor e la fel de multă muncă cum e și în fața lor. Operatorii și reporterii aleargă cot la cot cu concurenții, altfel cei de acasă nu ar putea să vadă, să simtă ce simt concurenții. În spatele camerelor este o mulțime de oameni, iar mulțimea asta este formată din oameni din toate colțurile lumii, deci câte limbi se vorbesc la noi în spatele camerelor, nu vă puteți imagina, spaniolă, franceză, engleză, turcă, suntem foarte mulți”, a încheiat Irina Fodor.