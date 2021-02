In articol:

Asia Express sezonul 4. Vezi când începe reality show-ul și cine o va înlocui pe Gina Pistol în sezonul cu numărul patru, dat fiind că vedeta va naște curând.

Asia Express este varianta românească a reality show-ului Peking Express bazat pe emisiunea belgiană și flamandă cu același nume care a fost creată în 2004. În România emisiunea a debutat pe 12 februarie 2018, iar primul sezon a fost prezentat de Gina Pistol și Marius Damian.

Asia Express sezonul 4

Asia Express sezonul 4 nu s-a mai filmat anul trecut din cauza pandemiei provocate de coronavirus. Producătorii emisiunii iau în calcul schimbarea traseului concurenților, în țări precum Uganda, Grecia sau Turcia, deși planurile inițiale vizau Etiopia și Emiratele Arabe Unite, terminând cu Dubai.

Se pare că fimările la sezonul 4 din Asia Express vor începe în vară, în ideea în care se crede că pandemia de coronavirus va fi ținută sub contro, sau chiar stopată până atunci.

Asia Express sezonul 4[Sursa foto: Instagram]

Alte surse spun că emisunea Asia Express se va filma în Rusia și Turcia, pe trasee aflate în zonele Sochi, Rize, Trabzon, potrivit fanatik.ro.

Filmările reality show-ului se vor întinde pe parcursul câtorva săptămâni, telespectatorii bucurându-se de emisune din toamnă.

Asia Express sezonul 4[Sursa foto: Instagram]

Asia Express sezonul 4. Cine o va înlocui pe Gina Pistol

Sezonul 4 din Asia Express va continua fără Gina Pistol, care va naște în curând. Încă nu s-a hotărât cine îi va lua locul Ginei, dar s-au vehiculat câteva nume, precum Dorian Popa, Speak, Liviu Vârciu, Răzvan Fodor sau nimeni altul decât Oase, care a câștigat un sezon alături de CRBL!

"Se discută în continuare, sunt foarte multe detalii de pus la punct, pentru că este o emisiune la care se muncește jumătate de an. Este greu, dar nu imposibil, se depun toate eforturile pentru a putea să se filmeze un nou sezon", potrivit click.ro.

Asia Express sezonul 4[Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Asia Express sezonul 3

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au fost marii câștigători ai sezonului trei de la Asia Express, sezonul 3.

“Eu am plecat la «Asia Express» cu gândul să mă distrez. Am zis noi că am mai trecut prin d-astea grele, am făcut armata, am prins Revoluția în armată. Sigur nu ne-am închipuit că o să fie simplu, dar am zis că merge și noi, mâncâm frigărui, bem bere, ce poate să fie atât de rău? Când am plecat am zis că cel mai important este să nu ieșim primii. Apoi am zis că dacă tot am stat, de ce să plecăm acum!”, a spus Sorin Bontea, imediat după ce a revenit în țară.

“Mi-a fost să nu ne facem de râs. La început mi-am tras burta, mă uitam după cameră. Până la urmă m-am relaxat, mi-am dat seama că n-are rost să mă cenzurez. Am mai scăpat și câteo înjurătură, niciodată însă gratuit!”, a mărturisit Răzvan Fodor.