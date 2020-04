In articol:

De la cele mai bune prietene, Asiana Peng și Elena Ionescu au ajuns la certuri interminabile la Survivor România, în ultima perioadă. Mărul discordiei s fost inițial Sonny Flame, cel care avea să destrame, poate fără să vrea, legătura de amiziție dintre cele două faimoase. Faptul că artista a stat mai mult cu bărbatul, și implicit, a dat-o deoparte pe gimnastă, a dus la tensiuni și...de schimbare de tabere!

Mai mult decât atât, la vremea respectivă, Elena și Asiana Peng s-au certat foarte tare după consiliul de nominalizare, mai ales după ce artista a considerat că Asiana ar fi încercat să sugereze ceva legat de ea și de Sonny, care este însurat, în momentul în care aceasta a afirmat că ea ar dormi sub pătură cu faimosul. ”O mizerie se numește ce faci tu acum, știi bine că nu este adevărat și faci tuturor probleme inutil", a spus Elena Ionescu, apoi a nominalizat-o pe Asiana spre eliminare.

După acest scandal, situația s-a înrăutățit, mai ales că și Emy Alupei și-a băgat coada între Elena și Asiana, astfel că gimnasta și cântăreața s-au evitat și doar pe traseu au mai colaborat. Iar la final, „micul balaur”, așa cum a fost alintată Asiana, a primit și lovitura de grație de la fosta prietenă! A fost eliminată de ea din competiție, după o strategie pusă la punct și declarată cu Emy și Ghiță.

i-am dat seama că ea doar își face damblaua cu mine și după...țaca-paca”

La două zile de la ieșirea din show, Asiana Peng a dat cărțile pe față în relația cu Elena la Survivor și a spus că legătura lor a fost una complicată. ”Nu de la început am stat împreună, chiar vreau să specific acest lucru. La un moment dat, ea chiar susținea că de la început a fost alături de mine! NU! La început, până m-am pus eu pe picioare, tot eu am fost lângă mine și tot eu m-am ridicat. Am început să fim mai apropiate după plecarea lui Bogdan Vlădău. În perioada aceea, era foarte sinceră cu mine, o simțeam foarte apropiată și chiar era super OK. Mă bucuram că sunt pe aceeași lundime de undă cu o persoană și nu îmi venea să cred. Bine, nu era singura, mă înțelegeam la fel și cu Cezar și cu Mihai, dar într-adevăr, noi fiind fete, stăteam mai mult cu ea, petreceam mai mult timp cu ea. De fiecare dată pe traseu ne ceream sfaturi. Apoi, pe parcurs, am simțit-o că vrea să mă îndepărteze, dar am spus că mi se pare. Mai erau momente în care îmi spunea că nu fac bine și nu înțelegeam de ce, fiindcă ea voia să facă ea și astfel, a început să nu mai fie atât de ok relația mea cu ea. Ideea este că am avut mare încredere în ea, de fiecare dată, pot spune că am privitat-o ca pe o mamă sau ca pe o soră mai mare, pentru că, așa o simțeam. Până când, mi-am dat seama că ea doar își face damblaua cu mine și după...țaca-paca. Am fost un pic naivă. Da, consider că m-a dezamăgit Elena, pentru că nu poți să vii să acuzi un om că te-a trădat, dacă el nu a făcut acest lucru, și dai ca motiv că mergeam cu Balaurul după cocos, când eu făceam de la începutul competiției acest lucru, dar ea numai când nu a mai avut nevoie de mine a ”realizat„, faptul că de ce stau cu Ghiță, în condițiile în care am mai avut într-adevăr cu el certuri, fiindcă ele sunt normale la Survivor, apoi de ce sunt prietenă cu Mihai. În fine, m-a asociat că am stat numai cu băieții și cu ea nu! Vrăjeală SRL, părerea mea, înțeleg că fiecare își vedea propriul interes și făcea orice pentru a da bine”, a spus Asiana la Fanarena.