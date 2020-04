In articol:

Asiana a vorbit în cadrul emisiunii Fan Arena despre experiența ei în cadrul competiției Survivor, din cadrul căreia a fost eliminată cu o seară în urmă.

„Încerc să mă reacomodez cu viața pe care o aveam înainte. Vreau să mă bucur de fiecare clipă. Tocmai asta am învățat la Survivor să descopăr frumosul în urât și tocmai de aceea la momentul de față eu radiez de fericire pentru că nu îmi vine să red că eu chiar am reușit să trec peste niște momente și am reușit să trăiesc în condiții de neimaginat.”

Asiana Peng, primele declaratii după eliminarea de la Survivor România

Asiana a recunoscut că se gândea că fiind sportivă de performanță de va descurca fparte bine pe traseu, dar a recunoscut că socoteala de acasă nu s-a potrivit și a avut nevoie de ceva timp sa se acomodeze.

„Gândul la început îmi era în permanență acasă. Nu reușeam să accept ideea că sunt acolo și că trebuie să mp focusesc și să nu ma mai gândesc 'Oare ai mei ce fac?'. Când am luat totul ca atare mi-am dat drumul și efectiv mă bucuram de fiecare zi la Survivor! Orice mi se părea frumos. Și faptul că mă întindeam pe scândura aia și mai venea câte o șopârlă, cam așa de mult a început să-mi placă”, a declarat Asiana la Fan Arena.

Întrebată de Cosmin Cernat ce i s-a părut frumos la Survivor, Asiana a răspuns că totul i s-a părut frumos. În plus, fosta concurentă a spus că a fost un concurs în care s-a depășit pe sine. În ceea ce privește momentele mai puțin plăcute din carul competiției din Republica Dominicană, Asiana a povestit despre momentele în care avea probe cu apă și apoi trebuia să stea la foc să se usuce sau chiar să doarmă cu hainele ude. Fosta concurentă a vorbit și despre involuția prieteniei sale cu Elena Ionescu.