Asigurarea locuintei - este cu adevarat necesara?

Casa se numara printre cele mai de pret bunuri personale, iar acest lucru inseamna ca trebuie sa ii porti de grija, pentru a te putea bucura mereu de ea.

Asigurarea Facultativa a Locuintei- tu ai nevoie de ea?

1. Asigura casa de daune

Indiferent ca tocmai ce ai reusit sa iti achizitionezi casa visurilor tale pentru care ai economisit foarte mult sau ai deja o locuinta mai veche, stii cat de important este ca ea sa ramana intr-o stare buna. De aceea, foarte multe persoane indeamna proprietarii sa apeleze la asigurarea ei. Cand te afli in fata unei astfel de decizii nu poti sa nu te intrebi cat de benefica este si daca merita sa tai din bugetul tau lunar pentru ea. De aceea, mai jos vei gasi informatiile de care ai nevoie pentru a te convinge daca asigurarea locuintei este necesara.

Daca polita obligatorie PAD acopera doar anumite riscuri, atunci cand vine vorba de asigurarea facultativa a locuintei de la Asirom.ro, beneficiile pe care le ai se pot extinde.

incendiu, unda de soc, trasnet, explozie, inundatii naturale, cutremure de pamant, alunecari de teren sau alte catastrofe naturale;

daune terte: vandalism, greve, revolte, greutatea stratului de zapada, avalansa, coliziune din exterior cu un vehicul, furt prin efractie;

daune legate de: caderea accidentala de corpuri, daune provocate de animale, infiltratii, refulare;

In functie de pachetul pe care il alegi: de baza, complet sau extins si ai ocazia sa fii asigurat in caz de:

Desigur, lista este mult mai extinsa. Acestea sunt doar cateva dintre avantajele pe care le poti avea cu o asigurare de casa online, nu doar atunci cand vine vorba despre locuinta, ci si in cazul anexelor si bunurilor din interiorul acestora. De asemenea, terenul din jurul casei sau spatiile comune folosite pot intra in polita.

2. Iti protejeaza bunurile personale

Dupa casa si curte, bunurile personale sunt cele mai importante. Acestea reprezinta si ele o investite destul de serioasa si trebuie sa le protejezi pentru a nu te afla in imposibilitatea ulterioara de a le inlocui. In cazul unor accidente involuntare care duc la pierderea sau deteriorarea completa a bunurilor personale este necesar sa fii asigurat. Astfel, in functie de polita aleasa, lucruri precum: electrocasnice, mobilier sau chiar bunuri care apartin vizitatorilor sau copiilor sunt protejate de riscurile incluse in pachetul tau. Mai mult decat atat, ai siguranta ca esti ajutat in cazul in care ai costuri urgente.

3. Iti ofera posibilitatea de raspundere civila a familiei

Aceasta optiune este perfecta pentru cei care isi doresc sa stie ca cei dragi sunt in siguranta in interiorul casei, dar nu numai. Chiar si persoanele angajate, asa cum este gradinarul, bona celor mici sau alt ajutor vor fi protejate. In plus, poti primi o parte pentru plata cheltuielilor in cazul in care esti raspunzator in ranirea unei persoane sau avarierea unei alte proprietati.

Asadar, asigurarea facultativa a locuintei merita sau nu? Adevarul este ca ea iti ofera doar beneficii pe termen lung si o siguranta de care oricine are nevoie. Ia in considerare informatiile de mai sus si alege pachetul potrivit pentru tine!

