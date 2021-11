Asistenta medicală, care l-a îngrijit pe Petrică Mîțu Stoian, detalii neașteptate despre problemele acestuia de sănătate: ”A leșinat, a spus pur și simplu că îi este rău”

In articol:

O asistentă medicală face lumină în subiectul legat de problemele de sănătate ale lui Petrică Mîțu Stoian. Cadrul medical l-a îngrijit pe regretatul artist, acum mult timp, și a spus că Mîțu Stoian avea probleme cu tensiunea și cu inima. Lucru susținut și de prietenii lui, dar și de familie.

Totuși, nimeni nu se aștepta să aibă parte de un asemenea sfârșit brusc.

Asistenta medicală a fost prezentă la înmormântarea maestrului, acolo unde a făcut câteva declarații despre un episod mai puțin plăcut, de care a avut parte Mîțu Stoian, în urmă cu ceva timp.

” Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pru si simplu a zis ”îmi este rău” și l-am așezat pe pat..am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid..am chemat infirmieră, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița...A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale, i s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat...De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp.

Îmi zicea: Vă rog eu frumos, am mai făcut pusee din astea de tensiune, nu mai îmi țineți morală, că eu vin, mă refac...sunt obosit! Am fost plecat, sunt obosit, așa mi-a zis. Obosit, a zis de oboseală, a fost plecat, a condus noaptea...și obosit. Nu știu de alte probleme de sănătate. L-am avut ca pacient și îmi pare rău că s-a întâmplat inevitabil vorbind”, a dezvăluit cadrul medical, pentru Prima TV.

Ministerul Sănătății, concluzii în urma morții lui Petrică Mîțu Stoian

Ministerul Sănătății a transmis câteva precizări, în urma decesului marelui cântăreț, Petrică Mîțu Stoian. Specialiștii în sănătate spun că oxigenoterapia hiperbară nu este în protocolul de tratament împotriva coronavirusului. Reprezentanții Ministerului Sănătății au demarat o amplă anchetă. Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin a dispus o verificare la unitatea medicală unde a fost internat Mîțu Stoian, inclusiv la clinica privată din Reșița.