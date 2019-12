Asistenta-șefă de la spitalul Socola din Iași a declarat că a fost amenințată de o altă asistentă, Mirela Popeanu. Angajata-problemă fusese destituită din funcția de asistentă medicală în anul 2017, după ce a făcut o serie de dezvăluiri din interiorul spitalului. A dat în judecată instituția și a fost repusă în funcție, iar de atunci își terorizează colegii, spun ei.

Conflictul dintre Mirela Popeanu și Amalia Iurașcu ar fi pornit însă atunci când Amalia a primit postul de asistentă-șefă pentru că s-ar fi cuplat cu managerul instituției. Un adevărat scandal a izbucnit atunci și mulți angajați s-au arătat nemulțumiți spunând că ea a primit funcția mulțumită amantului.

Mirela Popeanu trebuie să recupereze banii din perioada în care a fost destituită. Asistenta nu mai are răbdare să aștepte îndeplinirea procedurilor și a început să pună presiune pe Alina Aștefănoaei, directorul Financiar-Contabil de la „Socola”, relatează BZI.ro.

„Totul a început de când m-a șantajat cu postul de asistentă-șef. După ce a fost repusă în drepturi, deși erau dovezi clare legate de comportamentul ei, a început să aibă tot felul de ieșiri în spital. Zice că se cunoaște cu ministrul, iar lumea este terorizată. Nimeni nu poate spune nimic, amenință încontinuu. Recent, eram în cantină cu doamna Aștefănoaei. Ne-am trezit cu Popeanu lângă noi. A devenit extrem de agresivă și nepoliticoasă la adresa doamnei director.

«Cum îți permiți să nu răspunzi la telefon?» i-a spus doamnei director. Apoi a spus: „Hai, bâști!”. Atunci am intervenit și i-am atras atenția că nu poate vorbi în acest fel și totul s-a transformat într-o ceartă groaznică. De reținut că, în ultimii ani, nu am căutat-o, nu am vorbit cu ea. A făcut o obsesie de moarte legată de persoana mea. (...) Tot spitalul știe cine este cu adevărat, dar le este frică. Pe mine a început să mă amenințe direct. Mi-a spus: «Ai să vei ce-o să pățești, după ce ieși din Socola». Ea nu și-a atins scopul de a fi asistentă-șef în Socola.”, a precizat Amalia Iurașcu.

Citeste si: Imagini ireale cu un tânăr care supraviețuiește după ce se rostogolește zeci de metri cu mașina! S-a ridicat de pe asfalt și a început să-și caute pantofii VIDEO

Cum răspunde asistenta care și-ar fi amenințat colega

„Eu am de recuperat 40.000 de euro de la spital. Executorul Plumbu mi-a spus să vorbesc cu directorul financiar, pentru că nu este de găsit. Știam că e la cantină și m-am dus să vorbesc doar cu ea. Iurașcu a intervenit cu un limbaj de nedescris. A vorbit murdar, execrabil. (...) Dacă aș lua antidepresive, aș manifesta un comportament caracteristic în fața pacienților. Nu mă interesează nicio funcție. Rezolv situația cu banii de la spital și plec din țară. Am fost la interviuri în Irlanda. Categoric, în România nu voi rămâne. Am studii postuniversitare și vorbesc două limbi străine”, a declarat Mirela Popeanu, conform sursei mai sus citate.

sursa foto: BZI